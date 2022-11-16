Голова Рахункової палати Пацкан підтвердив, що написав заяву про відставку

Цитата

"Написав заяву про відставку", – повідомив Пацкан.

За його словами, Рахункова палата запланувала аудит щодо оборонної, безпекової, антикорупційної й правоохоронної сфер.

Пацкан переконаний у тому, що підозра від НАБУ є нібито політичним розбиранням.

"Війна зжирає мільярди і перевіряти, чи не допомагають їй у цьому посадовці – наша задача. Запланували та проанонсували перевірку НАБУ. Але в НАБУ вирішили не чекати, поки ми прийдемо до них, і завітали в гості першими… З "гостинцем" – вручили підозру мені як ініціатору перевірки", – написав він.

Додамо

Раніше народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що Пацкан написав заяву про відставку після того, як йому повідомили про підозру у незаконному одержанні компенсації за житло у період його депутатства.

Нагадаємо

24 жовтня Валерію Пацкану було повідомлено про підозру у незаконному отриманні 117 тис. гривень компенсації за винайм житла у столиці.

Йому обрали запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 49 620 гривень.