Глава Счетной палаты Пацкан подтвердил, что написал заявление об отставке

Детали

"Написал заявление об отставке", – сообщил Пацкан.

По его словам, Счетная палата запланировала аудит относительно оборонной, безопасности, антикоррупционной и правоохранительной сфер.

пацкан убежден в том, что подозрение от НАБУ является якобы политической разборкой.

"Война сжирает миллиарды и проверять, не помогают ли ей в этом должностные лица – наша задача. Запланировали и проанонсировали проверку НАБУ. Но в НАБУ решили не ждать, пока мы придем к ним, и пришли в гости первыми… С "гостинцем" – вручили подозрение мне как инициатору проверки", – написал он.

Добавим

Ранее народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что Пацкан написал заявление об отставке после того, как ему сообщили о подозрении в незаконном получении компенсации за жилье в период его депутатства.

Напомним

24 октября Валерию Пацкану сообщили о подозрении в незаконном получении 117 тыс. гривен компенсации по найму жилья в столице.

Ему избрали меру пресечения в виде залога в размере 49 620 гривен.