Голова Рахункової палати Пацкан подав у відставку - нардеп

Цитата

"Голова Рахункової палати Валерій Пацкан написав заяву про відставку. 24 жовтня йому була пред’явлена підозра НАБУ та САП у незаконному отриманні компенсації за житло в час, коли він був нардепом", - повідомив Гончаренко.

Нагадаємо

24 жовтня Валерію Пацкану за дорученням заступника Генерального прокурора – керівника САП – прокурором повідомлено про підозру у незаконному отриманні 117 тис. гривень компенсації за винайм житла у столиці.

Керівнику Рахункової палати та колишньому народному депутату Валерію Пацкану, якого підозрюють у незаконному отриманні компенсації за житло, обрали запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 49 620 гривень.