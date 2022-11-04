Голова Рахункової палати Пацкан подав у відставку - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Голова Рахункової палати Валерій Пацкан написав заяву про відставку після того, як йому повідомили про підозру у незаконному одержанні компенсації за житло у період його депутатства, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram у п'ятницю, 4 листопада, пише УНН.
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"Голова Рахункової палати Валерій Пацкан написав заяву про відставку. 24 жовтня йому була пред’явлена підозра НАБУ та САП у незаконному отриманні компенсації за житло в час, коли він був нардепом", - повідомив Гончаренко.
Нагадаємо
24 жовтня Валерію Пацкану за дорученням заступника Генерального прокурора – керівника САП – прокурором повідомлено про підозру у незаконному отриманні 117 тис. гривень компенсації за винайм житла у столиці.
Керівнику Рахункової палати та колишньому народному депутату Валерію Пацкану, якого підозрюють у незаконному отриманні компенсації за житло, обрали запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 49 620 гривень.