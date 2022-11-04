Председатель Счетной палаты Пацкан подал в отставку - нардеп

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"Глава Счетной палаты Валерий Пацкан написал заявление об отставке. 24 октября ему было предъявлено подозрение НАБУ и САП в незаконном получении компенсации за жилье во время, когда он был нардепом", - сообщил Гончаренко.

Напомним

24 октября Валерию Пацкану по поручению заместителя Генерального прокурора – руководителя САП – прокурором сообщено о подозрении в незаконном получении 117 тыс. гривен компенсации за найм жилья в столице.

Главу Счетной палаты и бывшего народного депутата Валерия Пацкана, подозреваемого в незаконном получении компенсации за жилье, избрали меру пресечения в виде залога в размере 49 620 гривен.