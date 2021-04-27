Рада підтримала заборону реклами електронних сигарет і рідин

Цитата:

"Враховуючи відсутність альтернативних шляхів вирішення проблеми та керуючись виключно пріоритетністю забезпечення збереження здоров’я нації ми пропонуємо на рівні закону заборонити рекламу, що використовує ці сигарети", - сказала автор законопроекту, нардеп Елла Рєпіна, представляючи законопроект в парламенті.

Деталі

Відповідно до пояснювальної записки, проектом акту пропонується внести зміни до 22 Закону України "Про рекламу" в частині розширення її дії на електронні сигарети і рідини, що використовуються в електронних сигаретах.

Довідково

Як стверджують автори, за інформацією Всесвітньої організації охорони здоров’я електронні сигарети створюють серйозну загрозу для людини, особливо для дітей, підлітків та вагітних жінок. Крім того, вони збільшують вплив нікотину та ряду токсичних речовин на оточуючих.

На сьогодні бракує незалежних досліджень про вплив електронних сигарет на здоров’я, у тому числі – довгостроковий. Оприлюднені результати деяких незалежних досліджень свідчать про те, що при використанні електронних сигарет рівень деяких токсичних речовини, що виділяються, є в рази вищим, ніж у звичайних сигаретах.

Зокрема, окремі науковці свідчать, що дим електронної сигарети може бути канцерогеном і підвищує ризики хвороб серця, раку легень, може викликати запалення легень та підвищує ризики розвитку хронічного обструктивного захворювання легень.

Доповнення

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики висловив позицію, що варто, аби на упаковках стіків до IQOS замість: "цей продукт не є цілком безпечним і викликає звикання", з’явилося попередження про шкоду для здоров’я.