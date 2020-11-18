У ВР пропонують на упаковках айкоса попереджати про шкоду для здоров’я – Кравчук

“Підтримали за основу до першого читання проєкт закону про внесення змін до статті 22 Закону України „Про рекламу“ щодо реклами електронних сигарет і рідин, що використовуються в електронних сигаретах 4212 авторства Елли Рєпіної”, — написала Кравчук.

За її словами, пропонується поширити всі обмеження щодо тютюнових виробів (реклама, розповсюдження) і на електронні сигарети та рідини, що використовуються в електронних сигаретах.

“Наш комітет також висловив позицію, що варто, аби й на упаковках стіків до айкоса замість незрозумілого „цей продукт не є цілком безпечним і викликає звикання“, з’явилося попередження про шкоду для здоров’я”, — зазначила Кравчук.

Нагадаємо, нардепи підтримали посилення відповідальності за продаж електронних сигарет дітям.