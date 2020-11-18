В ВР предлагают на упаковках айкоса предупреждать о вреде для здоровья - Кравчук

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КИЕВ. 18 ноября. УНН. Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики высказал позицию, что стоит, чтобы на упаковках стиков к IQOS вместо: "этот продукт не является безопасным и вызывает привыкание", появилось предупреждение о вреде для здоровья. Об этом сообщила заместитель председателя Комитета Евгения Кравчук на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Поддержали за основу в первом чтении проект закона о внесении изменений в статью 22 Закона Украины "О рекламе" относительно рекламы электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах 4212 авторства Эллы Репиной", - написала Кравчук.

По ее словам, предлагается распространить все ограничения по табачным изделиям (реклама, распространение) и на электронные сигареты и жидкости, используемые в электронных сигаретах.

"Наш комитет также выразил позицию, что стоит, чтобы и на упаковках стиков к айкосу вместо непонятного "этот продукт не является безопасным и вызывает привыкание", появилось предупреждение о вреде для здоровья", - отметила Кравчук.

Напомним, нардепы поддержали усиление ответственности за продажу электронных сигарет детям.

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