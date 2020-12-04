Рада не вийшла з конституційної кризи поверненням покарання за брехню в деклараціях – Разумков
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Прийняттям компромісного законопроекту щодо встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації, Україна не зможе вийти з конституційної кризи, що утворилась внаслідок рішення Конституційного суду. Про це на бриінгу сказав голова Верховної Ради Дмитро Разумков, передає кореспондент УНН.
“З конституційної кризи ми не зможемо вийти цим законом. За великим рахунком, є три позиції, які нам треба буде вирішити. Перше — це відновлення відповідальності, і ми сьогодні це зробили. Друге — це створення умов нормальної роботи НАЗК з урахуванням тих позицій, які були відображені в рішенні КСУ. Третє питання — це створення балансу у різних вертикалях влади, і прогнозованість рішень”, — сказав Разумков.
Він нагадав про ініціативи, пов’язані з діяльністю КСУ, зокрема, щоб рішення КСУ приймались двома третинами голосів, так як ВРУ, коли вносить зміни до Конституції.
Зі слів спікера ВР, паралельно з цим були інші законодавчі ініціативи, озвучені, задекларовані і зареєстровані різними парламентськими фракціями та групами.
“Але скоріш за все, правильніш було б прийти до єдиного документу, який би став законом, і так як ВР сьогодні живе за законом про регламент і комітети, щоб і наші колеги з КСУ вкривались саме таким методом”, — зазначив він.
Відповідаючи на запитання про повернення довіри до суддів КСУ, Разумков сказав, що це питання перебуває в зоні відповідальності комітету з питань правовї політики.
“Там також є декілька зареєстрованих законопроектів. Станом на сьогодні вони не були розглянуті”, — додав він.
Нагадаємо, народні депутати на пленарному засідання Верховної Ради у п’ятницю, 4 грудня, ухвалили в цілому законопроект № 4460-д щодо встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб’єктом декларування декларації, передбачивши у деяких випадках і обмеження волі до двох років за порушення.