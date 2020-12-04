Рада не вийшла з конституційної кризи поверненням покарання за брехню в деклараціях – Разумков

“З конституційної кризи ми не зможемо вийти цим законом. За великим рахунком, є три позиції, які нам треба буде вирішити. Перше — це відновлення відповідальності, і ми сьогодні це зробили. Друге — це створення умов нормальної роботи НАЗК з урахуванням тих позицій, які були відображені в рішенні КСУ. Третє питання — це створення балансу у різних вертикалях влади, і прогнозованість рішень”, — сказав Разумков.

Він нагадав про ініціативи, пов’язані з діяльністю КСУ, зокрема, щоб рішення КСУ приймались двома третинами голосів, так як ВРУ, коли вносить зміни до Конституції.

Зі слів спікера ВР, паралельно з цим були інші законодавчі ініціативи, озвучені, задекларовані і зареєстровані різними парламентськими фракціями та групами.

“Але скоріш за все, правильніш було б прийти до єдиного документу, який би став законом, і так як ВР сьогодні живе за законом про регламент і комітети, щоб і наші колеги з КСУ вкривались саме таким методом”, — зазначив він.

Відповідаючи на запитання про повернення довіри до суддів КСУ, Разумков сказав, що це питання перебуває в зоні відповідальності комітету з питань правовї політики.

“Там також є декілька зареєстрованих законопроектів. Станом на сьогодні вони не були розглянуті”, — додав він.

Нагадаємо, народні депутати на пленарному засідання Верховної Ради у п’ятницю, 4 грудня, ухвалили в цілому законопроект № 4460-д щодо встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб’єктом декларування декларації, передбачивши у деяких випадках і обмеження волі до двох років за порушення.