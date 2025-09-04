$41.370.01
Ексклюзив
08:13 • 610 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Ексклюзив
08:05 • 750 перегляди
На святкуванні Рош га-Шана в Умані очікують близько 30-35 тис. хасидів, місто готується – мер
07:04 • 2802 перегляди
Рада може відновити трансляції засідань вже 4 вересня: що відомо
Ексклюзив
05:20 • 18809 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
3 вересня, 17:28 • 33480 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 13:52 • 37110 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
3 вересня, 12:08 • 35841 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 63107 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 10:05 • 27113 перегляди
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
3 вересня, 09:24 • 27492 перегляди
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 63086 перегляди
Рада може відновити трансляції засідань вже 4 вересня: що відомо
Київ • УНН • 2772 перегляди

Київ • УНН

 • 2772 перегляди

Верховна Рада України 4 вересня розгляне проект постанови про відновлення трансляцій засідань парламенту. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Рада може відновити трансляції засідань вже 4 вересня: що відомо

Верховна Рада України у четвер, 4 вересня, може розглянути проект постанови про відновлення трансляцій засідань парламенту. Про це повідомляє УНН з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка.

Деталі

Сьогодні в порядку денному постанова про відновлення трансляцій засідань Верховної Ради

 - написав Гончаренко.

Доповнення

Комітет Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи рекомендував нардепам ухвалити проєкт постанови, яка передбачає відновлення трансляцій засідань парламенту.

29 серпня народні депутати подали до Верховної Ради проєкт постанови, якою пропонується відновлення трансляції засідань парламенту.

У вересні 2022 року парламент ухвалив постанову №7739, якою заборонив транслювати свої засідання на час дії в Україні воєнного стану.

Нагадаємо

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук розповів, що постанова про повернення прямих трансляцій засідань Верховної Ради очікується з початку нової сесії у вересні.

Євген Устименко

СуспільствоПолітика
Олексій Гончаренко
Верховна Рада України