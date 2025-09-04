Рада може відновити трансляції засідань вже 4 вересня: що відомо
Київ • УНН
Верховна Рада України 4 вересня розгляне проект постанови про відновлення трансляцій засідань парламенту. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Деталі
Сьогодні в порядку денному постанова про відновлення трансляцій засідань Верховної Ради
Доповнення
Комітет Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи рекомендував нардепам ухвалити проєкт постанови, яка передбачає відновлення трансляцій засідань парламенту.
29 серпня народні депутати подали до Верховної Ради проєкт постанови, якою пропонується відновлення трансляції засідань парламенту.
У вересні 2022 року парламент ухвалив постанову №7739, якою заборонив транслювати свої засідання на час дії в Україні воєнного стану.
Нагадаємо
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук розповів, що постанова про повернення прямих трансляцій засідань Верховної Ради очікується з початку нової сесії у вересні.