$41.370.01
48.200.03
ukenru
07:04 • 1540 просмотра
Рада может возобновить трансляции заседаний уже 4 сентября: что известно
Эксклюзив
05:20 • 15993 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
3 сентября, 17:28 • 31250 просмотра
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 13:52 • 35483 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Эксклюзив
3 сентября, 12:08 • 34446 просмотра
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
Эксклюзив
3 сентября, 11:49 • 60745 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
3 сентября, 10:05 • 26651 просмотра
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
3 сентября, 09:24 • 27184 просмотра
Рада сделала шаг к легализации криптовалюты
Эксклюзив
3 сентября, 07:25 • 23451 просмотра
Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог
3 сентября, 06:20 • 25792 просмотра
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526Photo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
1.7м/с
52%
753мм
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 267017 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 259250 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 256494 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 250002 просмотра
Зеленский выразил соболезнования Португалии в связи с трагической аварией в Лиссабоне3 сентября, 23:48 • 14597 просмотра
публикации
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
Эксклюзив
05:20 • 15967 просмотра
Несокрушимая авиация: самолет украинской компании "XENA" тушит пожары в Черногории и поддерживает имидж государства на международной аренеPhoto3 сентября, 14:49 • 24526 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
3 сентября, 11:49 • 60731 просмотра
В США признали непригодной к сотрудничеству компанию, которой Госавиаслужба Украины доверила сопровождение ремонтной документации по вертолетам Ми-8Photo3 сентября, 06:57 • 42448 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
Эксклюзив
3 сентября, 06:16 • 55527 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Си Цзиньпин
Марселу Ребелу де Соуза
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Париж
Государственная граница Украины
Франция
Реклама
УНН Lite
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto07:43 • 214 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 10751 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 13106 просмотра
Звездные премьеры и уже известные имена: какие фильмы вошли в программу Лондонского кинофестиваля 20253 сентября, 13:20 • 15993 просмотра
Месси появился на сборах сборной Аргентины с эксклюзивной сумкой Hermès за $65 тысячPhoto2 сентября, 14:15 • 33247 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Вашингтон Пост
Тесла Модель Y

Рада может возобновить трансляции заседаний уже 4 сентября: что известно

Киев • УНН

 • 1540 просмотра

Верховная Рада Украины 4 сентября рассмотрит проект постановления о возобновлении трансляций заседаний парламента. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Рада может возобновить трансляции заседаний уже 4 сентября: что известно

Верховная Рада Украины в четверг, 4 сентября, может рассмотреть проект постановления о возобновлении трансляций заседаний парламента. Об этом сообщает УНН со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко.

Детали

Сегодня в повестке дня постановление о возобновлении трансляций заседаний Верховной Рады

 - написал Гончаренко.

Дополнение

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы рекомендовал нардепам принять проект постановления, предусматривающий возобновление трансляций заседаний парламента.

29 августа народные депутаты подали в Верховную Раду проект постановления, которым предлагается возобновление трансляции заседаний парламента.

В сентябре 2022 года парламент принял постановление №7739, которым запретил транслировать свои заседания на время действия в Украине военного положения.

Напомним

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук рассказал, что постановление о возвращении прямых трансляций заседаний Верховной Рады ожидается с начала новой сессии в сентябре.

Евгений Устименко

ОбществоПолитика
Алексей Гончаренко
Верховная Рада