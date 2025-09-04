Рада может возобновить трансляции заседаний уже 4 сентября: что известно
Киев • УНН
Верховная Рада Украины в четверг, 4 сентября, может рассмотреть проект постановления о возобновлении трансляций заседаний парламента. Об этом сообщает УНН со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко.
Детали
Сегодня в повестке дня постановление о возобновлении трансляций заседаний Верховной Рады
Дополнение
Комитет Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы рекомендовал нардепам принять проект постановления, предусматривающий возобновление трансляций заседаний парламента.
29 августа народные депутаты подали в Верховную Раду проект постановления, которым предлагается возобновление трансляции заседаний парламента.
В сентябре 2022 года парламент принял постановление №7739, которым запретил транслировать свои заседания на время действия в Украине военного положения.
Напомним
Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук рассказал, что постановление о возвращении прямых трансляций заседаний Верховной Рады ожидается с начала новой сессии в сентябре.