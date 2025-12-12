"Пилосмок грантових коштів": ексглава судової адміністрації Сальніков заявив про лобізм конкретної компанії у процесі цифровізації судів

$42.270.01
49.520.30
ukenru
Ексклюзив
07:00 • 6938 перегляди
Переоформлення авто в Україні: адвокат розповів, де це можна зробити, скільки коштує, та плюси і мінуси різних методів
12 грудня, 01:09 • 16798 перегляди
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки для реалізації мирної угоди
11 грудня, 17:49 • 29514 перегляди
Рубіо, Гегсет, Віткофф, Кушнер та інші високопосадовці США провели переговори з українською командою: говорили про гарантії безпекиPhoto
11 грудня, 17:00 • 39097 перегляди
Вірю, що український народ відповість на це питання: Зеленський про вихід ЗСУ з Донбасу
Ексклюзив
11 грудня, 14:13 • 34015 перегляди
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
11 грудня, 13:51 • 34003 перегляди
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 48771 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
11 грудня, 12:12 • 21999 перегляди
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11 грудня, 11:59 • 21894 перегляди
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11 грудня, 11:58 • 17234 перегляди
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
3.9м/с
87%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
ЄС непохитний у прагненні справедливого миру для України без зародків нових конфліктів - фон дер Ляєн12 грудня, 00:04 • 5190 перегляди
План "Б": Орбан готує зміну Конституції Угорщини для отримання президентських повноважень у випадку поразки на виборах - Bloomberg12 грудня, 02:14 • 13628 перегляди
США готуються до захоплення нових танкерів з венесуельською нафтою - Reuters12 грудня, 03:22 • 4080 перегляди
Фіцо заявив, що Словаччина блокуватиме фінансування військових потреб України03:58 • 12921 перегляди
В рф фактично відхилили сім пунктів мирного плану США, включаючи територіальний обмін та гарантії безпеки - ISW04:30 • 13993 перегляди
Публікації
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 48771 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11 грудня, 11:11 • 53675 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
Ексклюзив
11 грудня, 08:43 • 53790 перегляди
"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись10 грудня, 17:55 • 64493 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto10 грудня, 16:30 • 64869 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Емманюель Макрон
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Німеччина
Франція
Реклама
УНН Lite
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11 грудня, 11:09 • 33809 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 35157 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 40390 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo10 грудня, 12:19 • 36618 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10 грудня, 10:30 • 44765 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Brent
FIFA (серія відеоігор)

"Пилосмок грантових коштів": ексглава судової адміністрації Сальніков заявив про лобізм конкретної компанії у процесі цифровізації судів

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Колишній голова Державної судової адміністрації Олексій Сальніков заявив про лобіювання компанії ТОВ "Сівітта" під час аудиту Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи. Він стверджує, що його позиція щодо залучення світових аудиторських компаній стала причиною тиску та усунення з посади.

"Пилосмок грантових коштів": ексглава судової адміністрації Сальніков заявив про лобізм конкретної компанії у процесі цифровізації судів

Ексголова Державної судової адміністрації Олексій Сальніков у своєму інтерв’ю "Судово-юридичній газеті" заявив про можливі схеми лобізму під час цифровізації судової системи, які, на його думку, напряму пов’язані з тиском на нього на посаді, повідомляє УНН. 

Олексій Сальніков стверджує, що під час підготовки аудиту Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС) окремі особи наполегливо просували приватну компанію, якій мав дістатися багатомільйонний контракт. Сальніков прямо назвав структуру, яку, за його словами, намагалися зробити виконавцем.

Здійснювалося лобіювання конкретної фірми, яка б отримала багатомільйонний контракт на аудит використання в України ЄСІТС. Це – підприємство ТОВ "Сівітта" – фактично, як на мене, пилосмок грантових коштів. Головним амбасадором процесу цифровізації є пан Маселко (Роман Маселко – член дисциплінарної комісії Національного Антикорупційного Бюро України – ред.). Я вважаю, він міг би більше розповісти про це

- заявив Сальніков.

За його словами, він сам наполягав на залученні світових аудиторських компаній з бездоганною репутацією – міжнародних брендів, здатних гарантувати якість оцінки та безпеку ключових цифрових процесів у судах. На думку Сальнікова, міжнародні компанії виконали б задачу швидше, якісніше та дешевше. Як вважає сам Сальніков, саме його позиція щодо аудиту інформаційно-телекомунікаційної системи України і стала причиною тиску на нього. 

Необхідно було провести аудит Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи України, але я наполягав, щоб для цього залучили одну з компаній зі світовим іменем: Ernst&Young, Deloitte, PWC, KPMG, Baker Tilly. Це не влаштовувало певних осіб. Тому необхідно було позбутися мене, як перешкоди для "правильного" укладання багатомільйонного контракту на аудит. Врешті решт аудит провели, залучивши ТОВ "Сівітта Україна

- розповів ексголова Державної судової адміністрації.

Сальніков також стверджує, що за кордоном уже відкриті кримінальні провадження щодо питання цифровізації, і він може бути залучений як свідок. Деталей не розкриває, пояснюючи це вимогами слідства.

Цифровізація судової влади в Україні вже шість років є однією з ключових складових судової реформи – від запуску сервісів "Електронного суду" до створення інструментів дистанційної участі у процесах, інтеграції відеоконференцій і переходу на електронний документообіг. 

Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система, яка має об’єднати всі ці сервіси, покликана забезпечити прозорість, автоматизацію та відмову від паперових процедур. Саме тому аудит її роботи став одним із найбільш чутливих елементів цифрової реформи.

У межах цього процесу активну роль відіграють і міжнародні партнери, які фінансують частину технічної допомоги. Саме присутність грантових програм і великих контрактів зробила сферу цифровізації судової системи однією з найбільш привабливих для консалтингових компаній. 

Нагадаємо

У серпні 2025 року Вищий антикорупційний суд засудив екскерівника Державної судової адміністрації України Олексія Сальнікова до 3 років ув'язнення за зловживання впливом.

14 лютого 2024 року прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт стосовно колишнього голови Державної судової адміністрації України, викритого на підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям Верховного Суду за винесення рішення на користь комерційного підприємства та у заволодінні чужим майном шляхом обману.

За даними слідства, у березні 2023 року голова ДСА України отримав від особи 7,5 тис. дол. США. Частину цих коштів він мав залишити собі, а 5 тис. дол. США начебто передати суддям за винесення рішення в інтересах комерційного підприємства.

Лілія Подоляк

СуспільствоПолітика
Техніка
Бренд
Національне антикорупційне бюро України
Україна