"Пилосмок грантових коштів": ексглава судової адміністрації Сальніков заявив про лобізм конкретної компанії у процесі цифровізації судів

Ексголова Державної судової адміністрації Олексій Сальніков у своєму інтерв’ю "Судово-юридичній газеті" заявив про можливі схеми лобізму під час цифровізації судової системи, які, на його думку, напряму пов’язані з тиском на нього на посаді, повідомляє УНН.

Олексій Сальніков стверджує, що під час підготовки аудиту Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС) окремі особи наполегливо просували приватну компанію, якій мав дістатися багатомільйонний контракт. Сальніков прямо назвав структуру, яку, за його словами, намагалися зробити виконавцем.

Здійснювалося лобіювання конкретної фірми, яка б отримала багатомільйонний контракт на аудит використання в України ЄСІТС. Це – підприємство ТОВ "Сівітта" – фактично, як на мене, пилосмок грантових коштів. Головним амбасадором процесу цифровізації є пан Маселко (Роман Маселко – член дисциплінарної комісії Національного Антикорупційного Бюро України – ред.). Я вважаю, він міг би більше розповісти про це - заявив Сальніков.

За його словами, він сам наполягав на залученні світових аудиторських компаній з бездоганною репутацією – міжнародних брендів, здатних гарантувати якість оцінки та безпеку ключових цифрових процесів у судах. На думку Сальнікова, міжнародні компанії виконали б задачу швидше, якісніше та дешевше. Як вважає сам Сальніков, саме його позиція щодо аудиту інформаційно-телекомунікаційної системи України і стала причиною тиску на нього.

Необхідно було провести аудит Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи України, але я наполягав, щоб для цього залучили одну з компаній зі світовим іменем: Ernst&Young, Deloitte, PWC, KPMG, Baker Tilly. Це не влаштовувало певних осіб. Тому необхідно було позбутися мене, як перешкоди для "правильного" укладання багатомільйонного контракту на аудит. Врешті решт аудит провели, залучивши ТОВ "Сівітта Україна - розповів ексголова Державної судової адміністрації.

Сальніков також стверджує, що за кордоном уже відкриті кримінальні провадження щодо питання цифровізації, і він може бути залучений як свідок. Деталей не розкриває, пояснюючи це вимогами слідства.

Цифровізація судової влади в Україні вже шість років є однією з ключових складових судової реформи – від запуску сервісів "Електронного суду" до створення інструментів дистанційної участі у процесах, інтеграції відеоконференцій і переходу на електронний документообіг.

Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система, яка має об’єднати всі ці сервіси, покликана забезпечити прозорість, автоматизацію та відмову від паперових процедур. Саме тому аудит її роботи став одним із найбільш чутливих елементів цифрової реформи.

У межах цього процесу активну роль відіграють і міжнародні партнери, які фінансують частину технічної допомоги. Саме присутність грантових програм і великих контрактів зробила сферу цифровізації судової системи однією з найбільш привабливих для консалтингових компаній.

Нагадаємо

У серпні 2025 року Вищий антикорупційний суд засудив екскерівника Державної судової адміністрації України Олексія Сальнікова до 3 років ув'язнення за зловживання впливом.

14 лютого 2024 року прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт стосовно колишнього голови Державної судової адміністрації України, викритого на підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям Верховного Суду за винесення рішення на користь комерційного підприємства та у заволодінні чужим майном шляхом обману.

За даними слідства, у березні 2023 року голова ДСА України отримав від особи 7,5 тис. дол. США. Частину цих коштів він мав залишити собі, а 5 тис. дол. США начебто передати суддям за винесення рішення в інтересах комерційного підприємства.