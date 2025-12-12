"Распил грантовых средств": экс-глава судебной администрации Сальников заявил о лоббизме конкретной компании в процессе цифровизации судов

$42.270.01
49.520.30
ukenru
Эксклюзив
07:00 • 6938 просмотра
Переоформление авто в Украине: адвокат рассказал, где это можно сделать, сколько стоит, и плюсы и минусы разных методов
12 декабря, 01:09 • 16796 просмотра
Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности для реализации мирного соглашения
11 декабря, 17:49 • 29514 просмотра
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасностиPhoto
11 декабря, 17:00 • 39097 просмотра
Верю, что украинский народ ответит на этот вопрос: Зеленский о выходе ВСУ из Донбасса
Эксклюзив
11 декабря, 14:13 • 34015 просмотра
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
11 декабря, 13:51 • 34003 просмотра
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 48771 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
11 декабря, 12:12 • 21999 просмотра
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
11 декабря, 11:59 • 21894 просмотра
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Эксклюзив
11 декабря, 11:58 • 17234 просмотра
Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
3.9м/с
87%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
ЕС непоколебим в стремлении к справедливому миру для Украины без зародышей новых конфликтов - фон дер Ляйен12 декабря, 00:04 • 5190 просмотра
План "Б": Орбан готовит изменение Конституции Венгрии для получения президентских полномочий в случае поражения на выборах - Bloomberg12 декабря, 02:14 • 13628 просмотра
США готовятся к захвату новых танкеров с венесуэльской нефтью - Reuters12 декабря, 03:22 • 4080 просмотра
Фицо заявил, что Словакия будет блокировать финансирование военных нужд Украины03:58 • 12921 просмотра
В РФ фактически отклонили семь пунктов мирного плана США, включая территориальный обмен и гарантии безопасности - ISW04:30 • 13993 просмотра
публикации
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 48771 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11 декабря, 11:11 • 53673 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
Эксклюзив
11 декабря, 08:43 • 53787 просмотра
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10 декабря, 17:55 • 64492 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto10 декабря, 16:30 • 64869 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Эмманюэль Макрон
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Германия
Франция
Реклама
УНН Lite
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11 декабря, 11:09 • 33808 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 35156 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 40390 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo10 декабря, 12:19 • 36618 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 44765 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Нефть марки Brent
FIFA (серия видеоигр)

"Распил грантовых средств": экс-глава судебной администрации Сальников заявил о лоббизме конкретной компании в процессе цифровизации судов

Киев • УНН

 • 66 просмотра

Бывший глава Государственной судебной администрации Алексей Сальников заявил о лоббировании компании ООО "Сивитта" во время аудита Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы. Он утверждает, что его позиция по привлечению мировых аудиторских компаний стала причиной давления и отстранения от должности.

"Распил грантовых средств": экс-глава судебной администрации Сальников заявил о лоббизме конкретной компании в процессе цифровизации судов

Экс-глава Государственной судебной администрации Алексей Сальников в своем интервью "Судебно-юридической газете" заявил о возможных схемах лоббизма при цифровизации судебной системы, которые, по его мнению, напрямую связаны с давлением на него на посту, сообщает УНН.

Алексей Сальников утверждает, что при подготовке аудита Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС) отдельные лица настойчиво продвигали частную компанию, которой должен был достаться многомиллионный контракт. Сальников прямо назвал структуру, которую, по его словам, пытались сделать исполнителем.

Осуществлялось лоббирование конкретной фирмы, которая получила бы многомиллионный контракт на аудит использования в Украине ЕСИТС. Это – предприятие ООО "Сивитта" – фактически, как по мне, пылесос грантовых средств. Главным амбассадором процесса цифровизации является господин Маселко (Роман Маселко – член дисциплинарной комиссии Национального Антикоррупционного Бюро Украины – ред.). Я считаю, он мог бы больше рассказать об этом

- заявил Сальников.

По его словам, он сам настаивал на привлечении мировых аудиторских компаний с безупречной репутацией – международных брендов, способных гарантировать качество оценки и безопасность ключевых цифровых процессов в судах. По мнению Сальникова, международные компании выполнили бы задачу быстрее, качественнее и дешевле. Как считает сам Сальников, именно его позиция по аудиту информационно-телекоммуникационной системы Украины и стала причиной давления на него.

Необходимо было провести аудит Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы Украины, но я настаивал, чтобы для этого привлекли одну из компаний с мировым именем: Ernst&Young, Deloitte, PWC, KPMG, Baker Tilly. Это не устраивало определенных лиц. Поэтому необходимо было избавиться от меня, как препятствия для "правильного" заключения многомиллионного контракта на аудит. В конце концов аудит провели, привлекая ООО "Сивитта Украина

- рассказал экс-глава Государственной судебной администрации.

Сальников также утверждает, что за границей уже открыты уголовные производства по вопросу цифровизации, и он может быть привлечен в качестве свидетеля. Деталей не раскрывает, объясняя это требованиями следствия.

Цифровизация судебной власти в Украине уже шесть лет является одной из ключевых составляющих судебной реформы – от запуска сервисов "Электронного суда" до создания инструментов дистанционного участия в процессах, интеграции видеоконференций и перехода на электронный документооборот.

Единая судебная информационно-телекоммуникационная система, которая должна объединить все эти сервисы, призвана обеспечить прозрачность, автоматизацию и отказ от бумажных процедур. Именно поэтому аудит ее работы стал одним из наиболее чувствительных элементов цифровой реформы.

В рамках этого процесса активную роль играют и международные партнеры, которые финансируют часть технической помощи. Именно присутствие грантовых программ и крупных контрактов сделало сферу цифровизации судебной системы одной из наиболее привлекательных для консалтинговых компаний.

Напомним

В августе 2025 года Высший антикоррупционный суд приговорил экс-руководителя Государственной судебной администрации Украины Алексея Сальникова к 3 годам заключения за злоупотребление влиянием.

14 февраля 2024 года прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт в отношении бывшего главы Государственной судебной администрации Украины, разоблаченного на подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды судьям Верховного Суда за вынесение решения в пользу коммерческого предприятия и в завладении чужим имуществом путем обмана.

По данным следствия, в марте 2023 года глава ГСА Украины получил от лица 7,5 тыс. долл. США. Часть этих средств он должен был оставить себе, а 5 тыс. долл. США якобы передать судьям за вынесение решения в интересах коммерческого предприятия.

Лилия Подоляк

ОбществоПолитика
Техника
Бренд
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Украина