"Распил грантовых средств": экс-глава судебной администрации Сальников заявил о лоббизме конкретной компании в процессе цифровизации судов

Экс-глава Государственной судебной администрации Алексей Сальников в своем интервью "Судебно-юридической газете" заявил о возможных схемах лоббизма при цифровизации судебной системы, которые, по его мнению, напрямую связаны с давлением на него на посту, сообщает УНН.

Алексей Сальников утверждает, что при подготовке аудита Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС) отдельные лица настойчиво продвигали частную компанию, которой должен был достаться многомиллионный контракт. Сальников прямо назвал структуру, которую, по его словам, пытались сделать исполнителем.

Осуществлялось лоббирование конкретной фирмы, которая получила бы многомиллионный контракт на аудит использования в Украине ЕСИТС. Это – предприятие ООО "Сивитта" – фактически, как по мне, пылесос грантовых средств. Главным амбассадором процесса цифровизации является господин Маселко (Роман Маселко – член дисциплинарной комиссии Национального Антикоррупционного Бюро Украины – ред.). Я считаю, он мог бы больше рассказать об этом - заявил Сальников.

По его словам, он сам настаивал на привлечении мировых аудиторских компаний с безупречной репутацией – международных брендов, способных гарантировать качество оценки и безопасность ключевых цифровых процессов в судах. По мнению Сальникова, международные компании выполнили бы задачу быстрее, качественнее и дешевле. Как считает сам Сальников, именно его позиция по аудиту информационно-телекоммуникационной системы Украины и стала причиной давления на него.

Необходимо было провести аудит Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы Украины, но я настаивал, чтобы для этого привлекли одну из компаний с мировым именем: Ernst&Young, Deloitte, PWC, KPMG, Baker Tilly. Это не устраивало определенных лиц. Поэтому необходимо было избавиться от меня, как препятствия для "правильного" заключения многомиллионного контракта на аудит. В конце концов аудит провели, привлекая ООО "Сивитта Украина - рассказал экс-глава Государственной судебной администрации.

Сальников также утверждает, что за границей уже открыты уголовные производства по вопросу цифровизации, и он может быть привлечен в качестве свидетеля. Деталей не раскрывает, объясняя это требованиями следствия.

Цифровизация судебной власти в Украине уже шесть лет является одной из ключевых составляющих судебной реформы – от запуска сервисов "Электронного суда" до создания инструментов дистанционного участия в процессах, интеграции видеоконференций и перехода на электронный документооборот.

Единая судебная информационно-телекоммуникационная система, которая должна объединить все эти сервисы, призвана обеспечить прозрачность, автоматизацию и отказ от бумажных процедур. Именно поэтому аудит ее работы стал одним из наиболее чувствительных элементов цифровой реформы.

В рамках этого процесса активную роль играют и международные партнеры, которые финансируют часть технической помощи. Именно присутствие грантовых программ и крупных контрактов сделало сферу цифровизации судебной системы одной из наиболее привлекательных для консалтинговых компаний.

Напомним

В августе 2025 года Высший антикоррупционный суд приговорил экс-руководителя Государственной судебной администрации Украины Алексея Сальникова к 3 годам заключения за злоупотребление влиянием.

14 февраля 2024 года прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт в отношении бывшего главы Государственной судебной администрации Украины, разоблаченного на подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды судьям Верховного Суда за вынесение решения в пользу коммерческого предприятия и в завладении чужим имуществом путем обмана.

По данным следствия, в марте 2023 года глава ГСА Украины получил от лица 7,5 тыс. долл. США. Часть этих средств он должен был оставить себе, а 5 тыс. долл. США якобы передать судьям за вынесение решения в интересах коммерческого предприятия.