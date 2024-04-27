путін, ймовірно, не віддавав прямого наказу про вбивство навального - ЗМІ
Київ • УНН
російський диктатор володимир путін не віддавав прямого наказу вбити опозиційного лідера олексія навального, стверджують американські спецслужби, хоча провину путіна не виключають, враховуючи його кампанію проти навального.
російський диктатор володимир путін не віддавав прямого наказу вбити опозиціонера олексія навального. Про це пише WSJ з посиланням на дані американських спецслужб, передає УНН.
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Видання повідомляє, що цей висновок "широко прийнятий у розвідувальному співтоваристві" та "розділяється кількома агентствами", включаючи Центральне розвідувальне управління (ЦРУ), Управління директора національної розвідки та розвідувальний підрозділ Держдепартаменту.
The Wall Street Journal пише, що це припущення не заперечує винність путіна у смерті навального з огляду на багаторічну кампанію проти політика та спробу отруїти навального у серпні 2020 року. Однак він виключає ймовірність того, що президент рф міг дати пряму вказівку вбити лідера російської опозиції в колонії 16 лютого.
Видання також додає, що США проінформували про це європейські розвідки, проте не всі вони погодилися з такими висновками. У Європі нагадали, що шкоду навальному в "такій жорсткій системі, як путінська", навряд чи могли завдати без відома самого путіна.
З цією точкою зору, пише WSJ, не погодилися і прихильники навального. Видання наводить слова леоніда волкова: колишній керівник штабів Навального заявив, що ті, хто вважають путіна непричетним, "явно нічого не розуміють у тому, як працює сучасна росія".
Додамо
Як пише ВВС, у кремлі назвали порожніми міркуваннями статтю WSJ про те, що путін не віддавав прямого наказу про вбивство навального в лютому.
"Я бачив цей матеріал. Я б не сказав, що це матеріал високої якості, який заслуговує на якусь увагу. Такі якісь марні міркування, мабуть, підкинули для суботнього чтива світової аудиторії", - сказав прессекретар президента рф дмитро пєсков.
Нагадаємо
олексій навальний помер у колонії "Полярний вовк" 16 лютого. Політика поховали на Борисовському цвинтарі у москві 1 березня.