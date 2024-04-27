путін, ймовірно, не віддавав прямого наказу про вбивство навального - ЗМІ

ukenru
19:41 • 28454 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

17:57 • 75220 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 104127 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 107388 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 217651 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 151996 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 143160 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 131327 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121367 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112753 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.8 м/с
67 %
749 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

29 березня, 12:10 • 143414 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 118001 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 123651 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

29 березня, 14:13 • 129339 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

14:45 • 104862 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 217656 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 377533 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 435936 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 444722 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 354486 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 104116 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 123651 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 118001 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 96383 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 106466 перегляди
Актуальне
путін, ймовірно, не віддавав прямого наказу про вбивство навального - ЗМІ

путін, ймовірно, не віддавав прямого наказу про вбивство навального - ЗМІ

Київ • УНН

 • 23797 перегляди

російський диктатор володимир путін не віддавав прямого наказу вбити опозиційного лідера олексія навального, стверджують американські спецслужби, хоча провину путіна не виключають, враховуючи його кампанію проти навального.

російський диктатор володимир путін не віддавав прямого наказу вбити опозиціонера олексія навального. Про це пише WSJ з посиланням на дані американських спецслужб, передає УНН.

Деталі

Видання повідомляє, що цей висновок "широко прийнятий у розвідувальному співтоваристві" та "розділяється кількома агентствами", включаючи Центральне розвідувальне управління (ЦРУ), Управління директора національної розвідки та розвідувальний підрозділ Держдепартаменту.

The Wall Street Journal пише, що це припущення не заперечує винність путіна у смерті навального з огляду на багаторічну кампанію проти політика та спробу отруїти навального у серпні 2020 року. Однак він виключає ймовірність того, що президент рф міг дати пряму вказівку вбити лідера російської опозиції в колонії 16 лютого.

Видання також додає, що США проінформували про це європейські розвідки, проте не всі вони погодилися з такими висновками. У Європі нагадали, що шкоду навальному в "такій жорсткій системі, як путінська", навряд чи могли завдати без відома самого путіна.

З цією точкою зору, пише WSJ, не погодилися і прихильники навального. Видання наводить слова леоніда волкова: колишній керівник штабів Навального заявив, що ті, хто вважають путіна непричетним, "явно нічого не розуміють у тому, як працює сучасна росія".

Додамо

Як пише ВВС, у кремлі назвали порожніми міркуваннями статтю WSJ про те, що путін не віддавав прямого наказу про вбивство навального в лютому.

"Я бачив цей матеріал. Я б не сказав, що це матеріал високої якості, який заслуговує на якусь увагу. Такі якісь марні міркування, мабуть, підкинули для суботнього чтива світової аудиторії", - сказав прессекретар президента рф дмитро пєсков.

Нагадаємо

олексій навальний помер у колонії "Полярний вовк" 16 лютого. Політика поховали на Борисовському цвинтарі у москві 1 березня.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Новини Світу
tsentralne-rozviduvalne-upravlinniaЦентральне розвідувальне управління
derzhavnyi-departament-sshaДержавний департамент США
yevropaЄвропа
spolucheni-shtatyСполучені Штати
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,683.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,827.47