путин, вероятно, не отдавал прямого приказа об убийстве навального - СМИ
Киев • УНН
российский диктатор владимир путин не отдавал прямого приказа убить оппозиционного лидера алексея навального, утверждают американские спецслужбы, хотя вину путина не исключают, учитывая его кампанию против навального.
российский диктатор владимир путин не отдавал прямого приказа убить оппозиционера алексея навального. Об этом пишет WSJ со ссылкой на данные американских спецслужб, передает УНН.
Детали
Издание сообщает, что этот вывод "широко принят в разведывательном сообществе" и "разделяется несколькими агентствами", включая Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Управление директора национальной разведки и разведывательное подразделение Госдепартамента.
The Wall Street Journal пишет, что это предположение не отрицает виновность путина в смерти Навального, учитывая многолетнюю кампанию против политика и попытку отравить навального в августе 2020 года. Однако он исключает вероятность того, что президент рф мог дать прямое указание убить лидера российской оппозиции в колонии 16 февраля.
Издание также добавляет, что США проинформировали об этом европейские разведки, однако не все они согласились с такими выводами. В Европе напомнили, что вред навальному в "такой жесткой системе, как путинская", вряд ли могли нанести без ведома самого путина.
С этой точкой зрения, пишет WSJ, не согласились и сторонники навального. Издание приводит слова леонида волкова: бывший руководитель штабов навального заявил, что те, кто считают путина непричастным, "явно ничего не понимают в том, как работает современная россия".
Добавим
Как пишет ВВС, в кремле назвали пустыми рассуждениями статью WSJ о том, что путин не отдавал прямого приказа об убийстве навального в феврале.
"Я видел этот материал. Я бы не сказал, что это материал высокого качества, который заслуживает какого-то внимания. Такие какие-то бесполезные рассуждения, видимо, подбросили для субботнего чтива мировой аудитории", - сказал пресс-секретарь президента рф дмитрий песков.
Напомним
алексей навальный умер в колонии "Полярный волк" 16 февраля. Политика похоронили на Борисовском кладбище в москве 1 марта.
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