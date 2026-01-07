путін використовує Різдво для виправдання війни проти України - ЦПД
Київ • УНН
володимир путін зустрів Різдво з військовими та їхніми сім’ями, заявивши, що вони виконують «святу місію захисту вітчизни». Центр протидії дезінформації РНБО України зазначає, що кремль представляє агресію як «священну війну», мілітаризуючи російське суспільство.
російський диктатор володимир путін зустрів Різдво 7 січня разом з військовими та їхніми сім’ями. Для виправдання війни проти України він вчергове використав церковну службу, повідомляє УНН з посиланням на Центр протидії дезінформації РНБО України.
Деталі
Під час богослужіння путін заявив, що російські військові "за дорученням Господа" виконують "святу місію захисту вітчизни".
Це системна пропагандистська лінія кремля - представити агресію проти України як "священну війну". Таке змішування релігії, державної ідеології та армії демонструє тотальну мілітаризацію російського суспільства
Там додали: поки у всьому світі Різдво залишається святом миру, любові і родини, путін перетворює його на інструмент воєнної пропаганди.
Замість слів про примирення - прославляння війни, замість родинного тепла - демонстративна близькість до армії. Мілітаризоване Різдво путіна вчергове показує, що кремль готує російське суспільство до довгої війни
Нагадаємо
російський диктатор володимир путін заявив, що "вирішуватиме питання військовим шляхом, якщо Україна не прагне миру".