путін використовує Різдво для виправдання війни проти України - ЦПД

російський диктатор володимир путін зустрів Різдво 7 січня разом з військовими та їхніми сім’ями. Для виправдання війни проти України він вчергове використав церковну службу, повідомляє УНН з посиланням на Центр протидії дезінформації РНБО України.

Деталі

Під час богослужіння путін заявив, що російські військові "за дорученням Господа" виконують "святу місію захисту вітчизни".

Це системна пропагандистська лінія кремля - представити агресію проти України як "священну війну". Таке змішування релігії, державної ідеології та армії демонструє тотальну мілітаризацію російського суспільства - заявили в ЦПД.

Там додали: поки у всьому світі Різдво залишається святом миру, любові і родини, путін перетворює його на інструмент воєнної пропаганди.

Замість слів про примирення - прославляння війни, замість родинного тепла - демонстративна близькість до армії. Мілітаризоване Різдво путіна вчергове показує, що кремль готує російське суспільство до довгої війни - йдеться в повідомленні Центру протидії дезінформації.

Нагадаємо

російський диктатор володимир путін заявив, що "вирішуватиме питання військовим шляхом, якщо Україна не прагне миру".