путін використовує Різдво для виправдання війни проти України - ЦПД

$42.560.14
49.800.29
ukenru
10:27 • 4008 перегляди
Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа
10:05 • 5392 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів
09:26 • 7276 перегляди
Кабмін заборонив відключення медзакладів від електропостачання: прем’єр Свириденко доручила розібратися в ситуації у Львові
09:20 • 8400 перегляди
"Не вся інформація може бути публічною, робота триває": Буданов повідомив про конкретні результати переговорів у Парижі
6 січня, 19:00 • 25451 перегляди
Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає
6 січня, 14:48 • 49475 перегляди
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
6 січня, 11:59 • 136362 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
6 січня, 11:40 • 211230 перегляди
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
6 січня, 09:58 • 82539 перегляди
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
6 січня, 08:46 • 90180 перегляди
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
2.5м/с
91%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Чехія продовжить участь в ініціативі щодо боєприпасів для України за умови фінансування іншими державами - прем'єр7 січня, 01:16 • 20357 перегляди
Коваленко: Україна стане головним гарантом стабільності Європи7 січня, 01:51 • 9316 перегляди
Італія не відправить війська в Україну в рамках гарантій безпеки - Мелоні7 січня, 02:57 • 23720 перегляди
Швеція готова надати Україні винищувачі Gripen після підписання мирної угоди7 січня, 04:03 • 28944 перегляди
Протести в Ірані: під контроль мітингарів перейшло місто АбдананVideo08:15 • 18136 перегляди
Публікації
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися6 січня, 11:35 • 57015 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 94505 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 180954 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби5 січня, 12:50 • 122464 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 178688 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Андрій Садовий
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Львів
Венесуела
Реклама
УНН Lite
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 31948 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 51802 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 94776 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 86679 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 81411 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Starlink
Опалення
Financial Times

путін використовує Різдво для виправдання війни проти України - ЦПД

Київ • УНН

 • 34 перегляди

володимир путін зустрів Різдво з військовими та їхніми сім’ями, заявивши, що вони виконують «святу місію захисту вітчизни». Центр протидії дезінформації РНБО України зазначає, що кремль представляє агресію як «священну війну», мілітаризуючи російське суспільство.

путін використовує Різдво для виправдання війни проти України - ЦПД

російський диктатор володимир путін зустрів Різдво 7 січня разом з військовими та їхніми сім’ями. Для виправдання війни проти України він вчергове використав церковну службу, повідомляє УНН з посиланням на Центр протидії дезінформації РНБО України.

Деталі

Під час богослужіння путін заявив, що російські військові "за дорученням Господа" виконують "святу місію захисту вітчизни".

Це системна пропагандистська лінія кремля - представити агресію проти України як "священну війну". Таке змішування релігії, державної ідеології та армії демонструє тотальну мілітаризацію російського суспільства

- заявили в ЦПД.

Там додали: поки у всьому світі Різдво залишається святом миру, любові і родини, путін перетворює його на інструмент воєнної пропаганди.

Замість слів про примирення - прославляння війни, замість родинного тепла - демонстративна близькість до армії. Мілітаризоване Різдво путіна вчергове показує, що кремль готує російське суспільство до довгої війни

- йдеться в повідомленні Центру протидії дезінформації.

Нагадаємо

російський диктатор володимир путін заявив, що "вирішуватиме питання військовим шляхом, якщо Україна не прагне миру".

Євген Устименко

Війна в УкраїніПолітика
російська пропаганда
Війна в Україні
Володимир Путін
Україна