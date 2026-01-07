путин использует Рождество для оправдания войны против Украины - ЦПД

российский диктатор владимир путин встретил Рождество 7 января вместе с военными и их семьями. Для оправдания войны против Украины он в очередной раз использовал церковную службу, сообщает УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации СНБО Украины.

Детали

Во время богослужения путин заявил, что российские военные "по поручению Господа" выполняют "святую миссию защиты отечества".

Это системная пропагандистская линия кремля - представить агрессию против Украины как "священную войну". Такое смешение религии, государственной идеологии и армии демонстрирует тотальную милитаризацию российского общества - заявили в ЦПД.

Там добавили: пока во всем мире Рождество остается праздником мира, любви и семьи, путин превращает его в инструмент военной пропаганды.

Вместо слов о примирении - прославление войны, вместо семейного тепла - демонстративная близость к армии. Милитаризованное Рождество путина в очередной раз показывает, что кремль готовит российское общество к долгой войне - говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации.

Напомним

российский диктатор владимир путин заявил, что "будет решать вопрос военным путем, если Украина не стремится к миру".