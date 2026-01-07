путин использует Рождество для оправдания войны против Украины - ЦПД

$42.560.14
10:27 • 3904 просмотра
Самые сложные вопросы ЗАЭС и территорий, а также саммит с участием США: Зеленский раскрыл содержание новых переговоров с посланниками Трампа
10:05 • 5292 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в белгородской области рф и склада МТС оккупантов
09:26 • 7196 просмотра
Кабмин запретил отключение медучреждений от электроснабжения: премьер Свириденко поручила разобраться в ситуации во Львове
09:20 • 8312 просмотра
"Не вся информация может быть публичной, работа продолжается": Буданов сообщил о конкретных результатах переговоров в Париже
6 января, 19:00 • 25414 просмотра
Макрон заявил о согласовании Парижской декларации о гарантиях безопасности для Украины: что она предусматривает
6 января, 14:48 • 49455 просмотра
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
6 января, 11:59 • 136288 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
6 января, 11:40 • 211113 просмотра
Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне
6 января, 09:58 • 82529 просмотра
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
6 января, 08:46 • 90175 просмотра
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
публикации
Эксклюзивы
Чехия продолжит участие в инициативе по боеприпасам для Украины при условии финансирования другими государствами - премьер7 января, 01:16 • 20357 просмотра
Коваленко: Украина станет главным гарантом стабильности Европы7 января, 01:51 • 9316 просмотра
Италия не отправит войска в Украину в рамках гарантий безопасности - Мелони7 января, 02:57 • 23720 просмотра
Швеция готова предоставить Украине истребители Gripen после подписания мирного соглашения7 января, 04:03 • 28944 просмотра
Протесты в Иране: под контроль митингующих перешел город АбдананVideo08:15 • 18136 просмотра
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались6 января, 11:35 • 56970 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 94459 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 180907 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы5 января, 12:50 • 122431 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 178653 просмотра
путин использует Рождество для оправдания войны против Украины - ЦПД

Киев • УНН

 • 18 просмотра

владимир путин встретил Рождество с военными и их семьями, заявив, что они выполняют "святую миссию защиты отечества". Центр противодействия дезинформации СНБО Украины отмечает, что кремль представляет агрессию как "священную войну", милитаризируя российское общество.

путин использует Рождество для оправдания войны против Украины - ЦПД

российский диктатор владимир путин встретил Рождество 7 января вместе с военными и их семьями. Для оправдания войны против Украины он в очередной раз использовал церковную службу, сообщает УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации СНБО Украины.

Детали

Во время богослужения путин заявил, что российские военные "по поручению Господа" выполняют "святую миссию защиты отечества".

Это системная пропагандистская линия кремля - представить агрессию против Украины как "священную войну". Такое смешение религии, государственной идеологии и армии демонстрирует тотальную милитаризацию российского общества

- заявили в ЦПД.

Там добавили: пока во всем мире Рождество остается праздником мира, любви и семьи, путин превращает его в инструмент военной пропаганды.

Вместо слов о примирении - прославление войны, вместо семейного тепла - демонстративная близость к армии. Милитаризованное Рождество путина в очередной раз показывает, что кремль готовит российское общество к долгой войне

- говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации.

Напомним

российский диктатор владимир путин заявил, что "будет решать вопрос военным путем, если Украина не стремится к миру".

Евгений Устименко

