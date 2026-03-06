путін провів телефонну розмову з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном

Фото: AP

Диктатор росії володимир путін провів переговори зі своїм іранським колегою Масудом Пезешкіаном на тлі загострення ситуації в регіоні. Під час бесіди російський лідер висловився за необхідність припинення вогню та обговорив подальші кроки у відносинах між двома державами. Про це повідомляє BFMTV, пише УНН.

Деталі

кремль підтвердив, що основна увага під час розмови була приділена реалізації нових домовленостей у межах підписаного раніше договору про стратегічну співпрацю.

Обговорення стратегічного партнерства та двосторонніх відносин

Сторони детально розглянули поточний стан російсько-іранської взаємодії та перспективи її поглиблення в різних сферах. Особливий акцент було зроблено на виконанні положень фундаментального документа, що визначає рівень контактів між москвою та Тегераном.

путін може запропонувати Ірану, який перебуває під ударами США та Ізраїлю, лише "усну підтримку" - ЗМІ

Офіційні джерела зазначають, що діалог відбувся у контексті активного розвитку зв'язків, які охоплюють ключові напрямки спільної діяльності країн.

Лідери детально обговорили питання, що стосуються розвитку російсько-іранського співробітництва на основі двостороннього договору про всеохопне стратегічне партнерство – йдеться у заяві кремля.

путіна більше хвилює ціна на нафту ніж допомога союзному Ірану - Сибіга