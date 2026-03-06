путін провів телефонну розмову з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном

$43.810.09
50.900.07
ukenru
15:35 • 23347 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23 • 32740 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05 • 29297 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50 • 50804 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 24344 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
6 березня, 11:26 • 22915 перегляди
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
6 березня, 10:48 • 21929 перегляди
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисниківPhoto
6 березня, 09:57 • 20221 перегляди
Українцям не варто їхати до Угорщини - МЗС випустило рекомендації після затримання інкасаторських авто
6 березня, 09:32 • 20450 перегляди
Міжнародні резерви України "схудли" на 5% - НБУ каже, через продаж валюти і виплату боргу
Ексклюзив
6 березня, 09:22 • 17841 перегляди
Ціни на гречку та чи вистачить запасів, щоб дочекатись нового врожаю - прогноз
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
0.8м/с
78%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
В Угорщині стверджують, що вже "вислали" сімох українців, затриманих з інкасаторськими авто6 березня, 11:39 • 12407 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені6 березня, 13:09 • 29469 перегляди
Експрокурор САП припустив, що директор НАБУ розчищає енергоринок під когось зі своїх – його дружина брала участь у схемах6 березня, 13:37 • 5614 перегляди
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 21927 перегляди
Джамала вразила новим треком "Замовкни" - пісня увійде до альбому "Рух мій"Video15:48 • 7670 перегляди
Публікації
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 21985 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені6 березня, 13:09 • 29533 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані6 березня, 12:50 • 50804 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 6 березня, 11:16 • 33549 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів6 березня, 09:52 • 41700 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Андрій Пишний
Музикант
Актуальні місця
Україна
Іран
Угорщина
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесіPhoto18:52 • 4168 перегляди
Джамала вразила новим треком "Замовкни" - пісня увійде до альбому "Рух мій"Video15:48 • 7766 перегляди
Брітні Спірс заарештували в Каліфорнії за підозрою у водінні в нетверезому стані6 березня, 02:40 • 29842 перегляди
Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фотоPhoto5 березня, 18:11 • 26430 перегляди
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років PhotoVideo5 березня, 15:38 • 28142 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Дипломатка
The Guardian

путін провів телефонну розмову з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном

Київ • УНН

 • 72 перегляди

gутін обговорив з іранським колегою Масудом Пезешкіаном подальші кроки у відносинах. Лідери зосередилися на реалізації домовленостей у межах стратегічного партнерства.

путін провів телефонну розмову з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном
Фото: AP

Диктатор росії володимир путін провів переговори зі своїм іранським колегою Масудом Пезешкіаном на тлі загострення ситуації в регіоні. Під час бесіди російський лідер висловився за необхідність припинення вогню та обговорив подальші кроки у відносинах між двома державами. Про це повідомляє BFMTV, пише УНН.

Деталі

кремль підтвердив, що основна увага під час розмови була приділена реалізації нових домовленостей у межах підписаного раніше договору про стратегічну співпрацю.

Обговорення стратегічного партнерства та двосторонніх відносин

Сторони детально розглянули поточний стан російсько-іранської взаємодії та перспективи її поглиблення в різних сферах. Особливий акцент було зроблено на виконанні положень фундаментального документа, що визначає рівень контактів між москвою та Тегераном.

путін може запропонувати Ірану, який перебуває під ударами США та Ізраїлю, лише "усну підтримку" - ЗМІ03.03.26, 22:11 • 15415 переглядiв

Офіційні джерела зазначають, що діалог відбувся у контексті активного розвитку зв'язків, які охоплюють ключові напрямки спільної діяльності країн.

Лідери детально обговорили питання, що стосуються розвитку російсько-іранського співробітництва на основі двостороннього договору про всеохопне стратегічне партнерство

– йдеться у заяві кремля.

путіна більше хвилює ціна на нафту ніж допомога союзному Ірану - Сибіга02.03.26, 12:53 • 5956 переглядiв

Степан Гафтко

Світ