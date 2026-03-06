Фото: AP

Диктатор россии владимир путин провел переговоры со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом на фоне обострения ситуации в регионе. Во время беседы российский лидер высказался за необходимость прекращения огня и обсудил дальнейшие шаги в отношениях между двумя государствами. Об этом сообщает BFMTV, пишет УНН.

Подробности

кремль подтвердил, что основное внимание во время разговора было уделено реализации новых договоренностей в рамках подписанного ранее договора о стратегическом сотрудничестве.

Обсуждение стратегического партнерства и двусторонних отношений

Стороны детально рассмотрели текущее состояние российско-иранского взаимодействия и перспективы его углубления в различных сферах. Особый акцент был сделан на выполнении положений фундаментального документа, определяющего уровень контактов между москвой и Тегераном.

Официальные источники отмечают, что диалог состоялся в контексте активного развития связей, охватывающих ключевые направления совместной деятельности стран.

Лидеры детально обсудили вопросы, касающиеся развития российско-иранского сотрудничества на основе двустороннего договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве – говорится в заявлении кремля.

