путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом
Киев • УНН
путин обсудил с иранским коллегой Масудом Пезешкианом дальнейшие шаги в отношениях. Лидеры сосредоточились на реализации договоренностей в рамках стратегического партнерства.
Диктатор россии владимир путин провел переговоры со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом на фоне обострения ситуации в регионе. Во время беседы российский лидер высказался за необходимость прекращения огня и обсудил дальнейшие шаги в отношениях между двумя государствами. Об этом сообщает BFMTV, пишет УНН.
Подробности
кремль подтвердил, что основное внимание во время разговора было уделено реализации новых договоренностей в рамках подписанного ранее договора о стратегическом сотрудничестве.
Обсуждение стратегического партнерства и двусторонних отношений
Стороны детально рассмотрели текущее состояние российско-иранского взаимодействия и перспективы его углубления в различных сферах. Особый акцент был сделан на выполнении положений фундаментального документа, определяющего уровень контактов между москвой и Тегераном.
Официальные источники отмечают, что диалог состоялся в контексте активного развития связей, охватывающих ключевые направления совместной деятельности стран.
Лидеры детально обсудили вопросы, касающиеся развития российско-иранского сотрудничества на основе двустороннего договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
