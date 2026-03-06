путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом

$43.810.09
50.900.07
ukenru
15:35 • 23295 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
6 марта, 15:23 • 32624 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
6 марта, 13:05 • 29234 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
6 марта, 12:50 • 50723 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
6 марта, 12:20 • 24309 просмотра
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
6 марта, 11:26 • 22891 просмотра
Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины
6 марта, 10:48 • 21909 просмотра
Зеленский сообщил о втором этапе обмена - из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитниковPhoto
6 марта, 09:57 • 20213 просмотра
Украинцам не стоит ехать в Венгрию - МИД выпустил рекомендации после задержания инкассаторских авто
6 марта, 09:32 • 20447 просмотра
Международные резервы Украины "похудели" на 5% - НБУ говорит, из-за продажи валюты и выплаты долга
Эксклюзив
6 марта, 09:22 • 17837 просмотра
Цены на гречку и хватит ли запасов, чтобы дождаться нового урожая – прогноз
Популярные новости
В Венгрии утверждают, что уже "выслали" семерых украинцев, задержанных с инкассаторскими авто
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене
Экс-прокурор САП предположил, что директор НАБУ расчищает энергорынок под одного из своих – его жена принимала участие в схемах
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов
Джамала поразила новым треком "Замовкни" - песня войдет в альбом "Рух мій"
публикации
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов6 марта, 14:46 • 21948 просмотра
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене6 марта, 13:09 • 29493 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране6 марта, 12:50 • 50726 просмотра
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу6 марта, 11:16 • 33529 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных - анонсы мероприятий6 марта, 09:52 • 41682 просмотра
УНН Lite
"Меня просто ломали": SOWA откровенно рассказала о токсичном сотрудничестве в шоу-бизнесе
Джамала поразила новым треком "Замовкни" - песня войдет в альбом "Рух мій"
Бритни Спирс арестовали в Калифорнии по подозрению в вождении в нетрезвом виде
Меган Фокс вернулась в Instagram после почти двухлетнего перерыва и сразу показала откровенные фото
MILA NITICH шокировала признанием - почему песню "Каюсь" ей запрещали петь в 18 лет
путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом

Киев • УНН

 • 4 просмотра

путин обсудил с иранским коллегой Масудом Пезешкианом дальнейшие шаги в отношениях. Лидеры сосредоточились на реализации договоренностей в рамках стратегического партнерства.

путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом
Фото: AP

Диктатор россии владимир путин провел переговоры со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом на фоне обострения ситуации в регионе. Во время беседы российский лидер высказался за необходимость прекращения огня и обсудил дальнейшие шаги в отношениях между двумя государствами. Об этом сообщает BFMTV, пишет УНН.

Подробности

кремль подтвердил, что основное внимание во время разговора было уделено реализации новых договоренностей в рамках подписанного ранее договора о стратегическом сотрудничестве.

Обсуждение стратегического партнерства и двусторонних отношений

Стороны детально рассмотрели текущее состояние российско-иранского взаимодействия и перспективы его углубления в различных сферах. Особый акцент был сделан на выполнении положений фундаментального документа, определяющего уровень контактов между москвой и Тегераном.

путин может предложить Ирану, который находится под ударами США и Израиля, лишь "устную поддержку" - СМИ03.03.26, 22:11 • 15415 просмотров

Официальные источники отмечают, что диалог состоялся в контексте активного развития связей, охватывающих ключевые направления совместной деятельности стран.

Лидеры детально обсудили вопросы, касающиеся развития российско-иранского сотрудничества на основе двустороннего договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

– говорится в заявлении кремля.

Путина больше волнует цена на нефть, чем помощь союзному Ирану - Сибига02.03.26, 12:53 • 5956 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира