Путін та Нетаньяху обговорили відносини Ізраїлю і ОАЕ

“Лідери обмінялися думками з проблематики близькосхідного врегулювання в контексті недавньої домовленості Ізраїлю і ОАЕ про повну нормалізацію двосторонніх відносин. З російського боку підкреслена принципова позиція в підтримку справедливого, всеосяжного і стійкого вирішення палестинської проблеми та висловлено сподівання, що угода між Ізраїлем і ОАЕ посприяє зміцненню стабільності і безпеки в регіоні”, — йдеться в повідомленні.

Відзначається, що переговори відбулися з ініціативи ізраїльської сторони.

“Розглянуто ситуацію в Сирії. Відзначено обопільна зацікавленість в продовженні координації на сирійському напрямі з метою протидії міжнародному тероризму. Обговорено також деякі актуальні питання російсько-ізраїльського співробітництва”, — заявили в Кремлі.

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Як повідомляв УНН, Ізраїль і ОАЕ досягли угоди про повну нормалізацію двосторонніх відносин. Згідно з домовленостями, Ізраїль призупинить поширення свого суверенітету на єврейські поселення на західному березі річки Йордан, що передбачено американським планом врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту. При цьому в ОАЕ спростували повідомлення ізраїльських ЗМІ, що відбулося підписання з Ізраїлем меморандуму про взаєморозуміння з безпеки в рамках мирної домовленості між двома країнами.