В ОАЭ опровергли подписание с Израилем меморандума по безопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. В ОАЭ опровергли сообщения израильских СМИ, что состоялось подписание с Израилем меморандума о взаимопонимании по безопасности в рамках мирной договоренности между двумя странами. Об этом сообщает эмиратское агентство WAM, передает УНН.
“Директор Департамента международного сотрудничества в области безопасности МИД [ОАЭ] Салем Мохаммед аль-Зааби подчеркнул, что главная цель содержится в налаживании экономических и научных вопросов в области технологий, искусственного интеллекта, здравоохранения и образования, и это не в рамках поиска соглашений в области безопасности”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что информация в СМИ, что якобы между двумя странами были открыты контакты на уровне министров для подписания соглашения по безопасности в ближайшем времени, не соответствует действительности.
Как сообщал УНН, Израиль и ОАЭ достигли соглашения о полной нормализации двусторонних отношений. Согласно договоренностям, Израиль приостановит распространение своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, что предусмотрено американским планом урегулирования палестино-израильского конфликта.