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ОАЕ визнали Ізраїль: країни заявили про встановлення дипломатичних відносин

ОАЕ визнали Ізраїль: країни заявили про встановлення дипломатичних відносин

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. У четвер Ізраїль і Об’єднані Арабські Емірати оголосили про те, що вони встановлюють повні дипломатичні відносини в рамках угоди, укладеної за посередництва США. Про це пише Associated Press, передає УНН.

“Історична угода принесла ключову зовнішньополітичну перемогу президенту Дональда Трампа, який домагається переобрання, і відбила зміни на Близькому Сході, де загальна стурбованість з приводу Ірану в значній мірі обійшла традиційну підтримку палестинців з боку арабів”, — йдеться в повідомленні.

Угода робить ОАЕ третьої арабською країною після Єгипту і Йорданії, що має повні дипломатичні відносини з Ізраїлем. Вони оголосили про це в спільній заяві та повідомили, що в найближчі тижні очікуються угоди між Ізраїлем і ОАЕ в таких сферах, як туризм, прямі авіарейси і посольства.

Зазначається, що прес-секретар президента Палестини Махмуд Аббас заявив, що угода рівносильна “зраді” і повинна бути скасована.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху підкреслив: “Сьогодні ми вступаємо в нову еру миру між Ізраїлем і арабським світом. Є хороший шанс, що незабаром до цього приєднаються ще більше арабських країн”.

Проте Нетаньяху сказав, що план анексії Західного берегу Йордану знаходиться на “тимчасовому призупиненні”.

Нагадаємо, раніше Ізраїль заявив, що анексія Західного берегу Йордану за “планом Трампа” — “не на часі, адже усі зайняті”. Ізраїль і ОАЕ не мають спільного кордону і ніколи не воювали. Але ОАЕ, як і більшість країн арабського світу, давно відкинули дипломатичні відносини з Ізраїлем під час відсутності мирної угоди про створення палестинської держави на землях, захоплених Ізраїлем в 1967 році. Однак в останні роки ця непохитна підтримка палестинців почала слабшати в значній мірі через загальну ворожнечю по відношенню до Ірану і іранським ставленикам в регіоні. Правитель ОАЕ, наслідний принц Мухаммед бен Заїд Аль Нахайян також поділяє недовіру Ізраїлю до ісламістських угруповань, таким як “Брати-мусульмани” і правляче в секторі Газа войовниче угруповання ХАМАС.

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