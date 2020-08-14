ОАЭ признали Израиль: страны заявили об установлении дипломатических отношений
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. В четверг Израиль и Объединенные Арабские Эмираты объявили о том, что они устанавливают полные дипломатические отношения в рамках соглашения, заключенного при посредничестве США. Об этом пишет Associated Press, передает УНН.
“Историческая сделка принесла ключевую внешнеполитическую победу президенту Дональду Трампу, который добивается переизбрания, и отразила изменения на Ближнем Востоке, где общая обеспокоенность по поводу Ирана в значительной степени обошла традиционную поддержку палестинцев со стороны арабов”, — говорится в сообщении.
Соглашение делает ОАЭ третьей арабской страной после Египта и Иордании, которая имеет полные дипломатические отношения с Израилем. Они объявили об этом в совместном заявлении и сообщили, что в ближайшие недели ожидаются соглашения между Израилем и ОАЭ в таких сферах, как туризм, прямые авиарейсы и посольства.
Отмечается, что пресс-секретарь президента Палестины Махмуд Аббас заявил, что соглашение равносильно “измене” и должно быть отменена.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул: “Сегодня мы вступаем в новую эру мира между Израилем и арабским миром. Есть хороший шанс, что вскоре к этому присоединятся еще больше арабских стран”.
Однако Нетаньяху сказал, что план аннексии Западного берега Иордана находится на “временном приостановлении”.
Напомним, ранее Израиль заявил, что аннексия Западного берега Иордана по “плану Трампа” — “не на повестке, ведь все заняты”. Израиль и ОАЭ не имеют общей границы и никогда не воевали. Но ОАЭ, как и большинство стран арабского мира, давно отвергли дипломатические отношения с Израилем в отсутствие мирного соглашения о создании палестинского государства на землях, захваченных Израилем в 1967 году. Однако за последние годы эта непоколебимая поддержка палестинцев начала ослабевать в значительной степени из-за всеобщей вражды по отношению к Ирану и иранским ставленникам в регионе. Правитель ОАЭ, наследный принц Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, также разделяет недоверие Израиля к исламистским группировкам, таким как “Братья-мусульмане” и правящая в секторе Газа воинственная группировка ХАМАС.