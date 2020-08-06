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Ізраїль заявив, що анексія Західного берегу Йордану за "планом Трампа" - "не на часі, адже усі зайняті"

Київ • УНН

 • 16911 перегляди

КИЇВ. 6 серпня. УНН. Анексія частин Західного берега річки Йордан відповідно до мирного плану президента США Дональда Трампа зараз не присутня на порядку денному уряду єврейської держави, так як “усі зайняті”. З такою заявою виступив в середу міністр закордонних справ країни Габі Ашкеназі на зустрічі в Єрусалимі з послами держав Латинської Америки, повідомляє газета The Times of Israel, пише УНН.

“Прямо зараз цього (кроків по анексії) немає в порядку денному (кабінету міністрів), усі зайняті”, — цитує видання висловлювання глави МЗС єврейської держави.

“Але, як ми раніше заявляли, це (план Трампа) є основою для врегулювання конфлікту (з палестинцями). Ми вважаємо за краще вести діалог з нашими сусідами, вважаємо за краще робити це без шкоди для існуючих мирних угод (з Єгиптом і Йорданією), а також майбутніх угод. Ми повністю усвідомлюємо наслідки цього бачення (мається на увазі концепція врегулювання президента США) і хочемо здійснювати це відповідально”, — додав Ашкеназі.

Довідка: додамо, що мирний “план Трампа” передбачає створення двох держав — єврейської і палестинської. Єрусалим залишиться неподільною столицею Ізраїлю.

Палестинської столицею стане Східний Єрусалим. Мова в плані йде не про ту східну частину Єрусалиму, в якій розташовані всі основні святині, а відокремлену від міста розділовим парканом частину, яка включає райони Кафр-Акаба і Шуафат, де розташований табір біженців. На Храмовій горі в Єрусалимі зберігається статус-кво.

Згідно карті територій Палестини та Ізраїлю, яка додається до плану, Ізраїль поширює свій суверенітет на території Йорданської долини, Іудеї і Самарії (Західний берег річки Йордан).

Згідно з планом, Палестина подвоїть свою територію, а між різними територіями і анклавами передбачено будівництво доріг і мостів.

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