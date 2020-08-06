Израиль заявил, что аннексия Западного берега Иордана по "плану Трампа" - "не на повестке, так как все заняты"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Аннексия частей Западного берега реки Иордан в соответствии с мирным планом президента США Дональда Трампа в настоящий момент не присутствует в повестке дня правительства еврейского государства, так как “все заняты”. С таким заявлением выступил в среду министр иностранных дел страны Габи Ашкенази на встрече в Иерусалиме с послами государств Латинской Америки, сообщает газета The Times of Israel, пишет УНН.
“Прямо сейчас этого (шагов по аннексии) нет в повестке дня (кабинета министров), все заняты”, — цитирует издание высказывания главы МИД еврейского государства.
“Но, как мы ранее заявляли, это (план Трампа) является основой для урегулирования конфликта (с палестинцами). Мы предпочитаем вести диалог с нашими соседями, предпочитаем делать это без ущерба для существующих мирных соглашений (с Египтом и Иорданией), а также будущих соглашений. Мы полностью осознаем последствия этого видения (имеется в виду концепция урегулирования президента США) и хотим осуществлять это ответственно”, — добавил Ашкенази.
Справка: добавим, что мирный “план Трампа” предусматривает создание двух государств — еврейского и палестинского. Иерусалим останется неделимой столицей Израиля.
Палестинской столицей станет Восточный Иерусалим. Речь в плане идет не о той восточной части Иерусалима, в которой расположены все основные святыни, а отделенную от города разделительным забором часть, которая включает районы Кафр-Акаб и Шуафат, где расположен лагерь беженцев. На Храмовой горе в Иерусалиме сохраняется статус-кво.
Согласно прилагаемой к плану карте территорий Палестины и Израиля, Израиль распространяет свой суверенитет на территории Иорданской долины, Иудеи и Самарии (Западный берег реки Иордан).
Согласно плану, Палестина удвоит свою территорию, а между различными территориями и анклавами предусмотрено строительство дорог и мостов.