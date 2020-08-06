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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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4 марта, 13:46 • 123727 просмотра

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4 марта, 13:25 • 105609 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125500 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100796 просмотра

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Израиль заявил, что аннексия Западного берега Иордана по "плану Трампа" - "не на повестке, так как все заняты"

Киев  •  УНН

 • 16908 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. Аннексия частей Западного берега реки Иордан в соответствии с мирным планом президента США Дональда Трампа в настоящий момент не присутствует в повестке дня правительства еврейского государства, так как “все заняты”. С таким заявлением выступил в среду министр иностранных дел страны Габи Ашкенази на встрече в Иерусалиме с послами государств Латинской Америки, сообщает газета The Times of Israel, пишет УНН.

“Прямо сейчас этого (шагов по аннексии) нет в повестке дня (кабинета министров), все заняты”, — цитирует издание высказывания главы МИД еврейского государства.

“Но, как мы ранее заявляли, это (план Трампа) является основой для урегулирования конфликта (с палестинцами). Мы предпочитаем вести диалог с нашими соседями, предпочитаем делать это без ущерба для существующих мирных соглашений (с Египтом и Иорданией), а также будущих соглашений. Мы полностью осознаем последствия этого видения (имеется в виду концепция урегулирования президента США) и хотим осуществлять это ответственно”, — добавил Ашкенази.

Справка: добавим, что мирный “план Трампа” предусматривает создание двух государств — еврейского и палестинского. Иерусалим останется неделимой столицей Израиля.

Палестинской столицей станет Восточный Иерусалим. Речь в плане идет не о той восточной части Иерусалима, в которой расположены все основные святыни, а отделенную от города разделительным забором часть, которая включает районы Кафр-Акаб и Шуафат, где расположен лагерь беженцев. На Храмовой горе в Иерусалиме сохраняется статус-кво.

Согласно прилагаемой к плану карте территорий Палестины и Израиля, Израиль распространяет свой суверенитет на территории Иорданской долины, Иудеи и Самарии (Западный берег реки Иордан).

Согласно плану, Палестина удвоит свою территорию, а между различными территориями и анклавами предусмотрено строительство дорог и мостов.

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