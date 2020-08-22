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В ОАЕ спростували підписання з Ізраїлем меморандуму з безпеки

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. В ОАЕ спростували повідомлення ізраїльських ЗМІ, що підписали з Ізраїлем меморандум про взаєморозуміння з безпеки в рамках мирної домовленості між двома країнами. Про це повідомляє еміратське агентство WAM, передає УНН.

В ОАЕ спростували підписання з Ізраїлем меморандуму з безпеки

“Директор Департаменту міжнародного співробітництва в галузі безпеки МЗС [ОАЕ] Салем Мохаммед аль-Заабі підкреслив, що головна ціль міститься в налагодженні економічних та наукових питань в галузі технологій, штучного інтелекту, охорони здоров’я та освіти, і це не рамках пошуку домовленностей в області безпеки”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інформація в ЗМІ, що нібито між двома країнами були відкриті контакти на рівні міністрів для підписання угоди з безпеки в найближчому часі, не відповідає дійсності.

Як повідомляв УНН, Ізраїль і ОАЕ досягли угоди про повну нормалізацію двосторонніх відносин. Згідно з домовленостями, Ізраїль призупинить поширення свого суверенітету на єврейські поселення на Західному березі річки Йордан, що передбачено американським планом врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту.

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