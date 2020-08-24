Путин и Нетаньяху обсудили отношения Израиля и ОАЭ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, передает УНН.
“Лидеры обменялись мнениями по проблематике ближневосточного урегулирования в контексте недавней договорённости Израиля и ОАЭ о полной нормализации двусторонних отношений. С российской стороны подчеркнута принципиальная позиция в поддержку справедливого, всеобъемлющего и устойчивого решения палестинской проблемы и выражена надежда, что соглашение между Израилем и ОАЭ поспособствует укреплению стабильности и безопасности в регионе”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что переговоры состоялись по инициативе израильской стороны.
“Рассмотрена ситуация в Сирии. Отмечена обоюдная заинтересованность в продолжении координации на сирийском направлении в целях противодействия международному терроризму. Обсуждены также некоторые актуальные вопросы российско-израильского сотрудничества”, — заявили в Кремле.
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Как сообщал УНН, Израиль и ОАЭ достигли соглашения о полной нормализации двусторонних отношений. Согласно договоренностям, Израиль приостановит распространение своего суверенитета на еврейские поселения на западном берегу реки Иордан, что предусмотрено американским планом урегулирования палестино-израильского конфликта. При этом в ОАЭ опровергли сообщения израильских СМИ, что состоялось подписание с Израилем меморандума о взаимопонимании по безопасности в рамках мирной договоренности между двумя странами.