Київ • УНН
путін підписав указ про призов росіян, які перебувають у запасі, на військові збори у 2026 році. Призов стосується збройних сил, нацгвардії, рятувальних формувань, органів держохорони та фсб.
російський диктатор володимир путін підписав указ про призов росіян, які перебувають у запасі, на військові збори в 2026 році. Про це пише УНН з посиланням на указ, підписаний путін.
Деталі
Згідно з указом, передбачається призов громадян рф, які перебувають в запасі, для проходження військових зборів у збройних силах рф, військах національної гвардії рф, рятувальних військових формуваннях міністерства рф у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих, органах державної охорони та органах федеральної служби безпеки.
Уряду рф та виконавчим органам суб'єктів рф доручено забезпечити виконання заходів, пов'язаних з призовом громадян рф, які перебувають у запасі, для проходження військових зборів та з проведенням цих зборів.
Указ набирає чинності з дня його опублікування, тобто сьогодні, 8 грудня.
Нагадаємо
російський диктатор путін планує витратити на оборону та силовий блок близько 40% бюджетних коштів, що є рекордом з часів СРСР. Це свідчить про намір кремля продовжувати війну, попри дефіцит бюджету та скорочення соціальних програм.