19:50
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
18:20
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
17:26
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
14:55
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
8 грудня, 14:34
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
8 грудня, 13:22
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Ексклюзив
8 грудня, 13:00
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 12:25
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
8 грудня, 11:28
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
Ексклюзив
8 грудня, 10:53
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
путін підписав указ про призов росіян, які перебувають у запасі, на військові збори у 2026 році

Київ

 • 32 перегляди

путін підписав указ про призов росіян, які перебувають у запасі, на військові збори у 2026 році. Призов стосується збройних сил, нацгвардії, рятувальних формувань, органів держохорони та фсб.

путін підписав указ про призов росіян, які перебувають у запасі, на військові збори у 2026 році

російський диктатор володимир путін підписав указ про призов росіян, які перебувають у запасі, на військові збори в 2026 році. Про це пише УНН з посиланням на указ, підписаний путін.

Деталі

Згідно з указом, передбачається призов громадян рф, які перебувають в запасі, для проходження військових зборів у збройних силах рф, військах національної гвардії рф, рятувальних військових формуваннях міністерства рф у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих, органах державної охорони та органах федеральної служби безпеки.

Уряду рф та виконавчим органам суб'єктів рф доручено забезпечити виконання заходів, пов'язаних з призовом громадян рф, які перебувають у запасі, для проходження військових зборів та з проведенням цих зборів.

Указ набирає чинності з дня його опублікування, тобто сьогодні, 8 грудня.

Нагадаємо

російський диктатор путін планує витратити на оборону та силовий блок близько 40% бюджетних коштів, що є рекордом з часів СРСР. Це свідчить про намір кремля продовжувати війну, попри дефіцит бюджету та скорочення соціальних програм.

Павло Башинський

