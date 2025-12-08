путин подписал указ о призыве россиян, находящихся в запасе, на военные сборы в 2026 году
Киев • УНН
путин подписал указ о призыве россиян, находящихся в запасе, на военные сборы в 2026 году. Призыв касается вооруженных сил, нацгвардии, спасательных формирований, органов госохраны и фсб.
российский диктатор владимир путин подписал указ о призыве россиян, находящихся в запасе, на военные сборы в 2026 году. Об этом пишет УНН со ссылкой на указ, подписанный путиным.
Детали
Согласно указу, предусматривается призыв граждан РФ, находящихся в запасе, для прохождения военных сборов в вооруженных силах РФ, войсках национальной гвардии РФ, спасательных воинских формированиях министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности.
Правительству РФ и исполнительным органам субъектов РФ поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан РФ, находящихся в запасе, для прохождения военных сборов и с проведением этих сборов.
Указ вступает в силу со дня его опубликования, то есть сегодня, 8 декабря.
Напомним
российский диктатор путин планирует потратить на оборону и силовой блок около 40% бюджетных средств, что является рекордом со времен СССР. Это свидетельствует о намерении кремля продолжать войну, несмотря на дефицит бюджета и сокращение социальных программ.