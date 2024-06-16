путін намагається розділити світ, щоб якось вийти з ізоляції - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що російський диктатор владімір путін перебуває в ізоляції, і щоб хоч якось вийти з неї намагається розділити світ. Поки Україна стоїть, то у світу є шанс, щоб не почалася глобальна війна. Про це Зеленський заявив під час пресконференції, передає кореспондент УНН.

Я вважаю, що путін бореться виключно за себе. Він розуміє, що він ізольований. Ізольований не повністю, на жаль, є люди, які балансують досі, попри весь тероризм який приніс, і не тільки в нашу державу. Багато країн світу. І Африка, і Сирія. Але є люди, які балансують, на жаль. На мою думку, він бореться виключно за себе. Як він може побороти ту ізоляцію, яка зараз. Він вже не гравець для багатьох країн. До речі, для Китаю він також вже не гравець. Я впевнений в цьому. Вони всі розуміють, що він закінчить або поважаючи міжнародне право, або він піде на якісь радикальні речі, які призведуть до його ізоляції. Я вважаю, що він думає про двополярність світу. Він пробує саме так розділити, бо вийти йому з ізоляції неможливо. Значить він повинен зробити все, щоб до нього хтось доєднався. Наше завдання, щоб його ізоляцію зрозуміло і його суспільство, щоб у нього був тиск всередині країни. Тоді є можливість закінчити війну дипломатично,