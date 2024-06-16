путин пытается разделить мир, чтобы как-то выйти из изоляции - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российский диктатор владимир путин находится в изоляции, и чтобы хоть как-то выйти из нее пытается разделить мир. Пока Украина стоит, то у мира есть шанс, чтобы не началась глобальная война. Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Я считаю, что путин борется исключительно за себя. Он понимает, что он изолирован. Изолирован не полностью, к сожалению, есть люди, которые балансируют до сих пор, несмотря на весь терроризм который принес, и не только в наше государство. Многие страны мира. И Африка, и Сирия. Но есть люди, которые балансируют, к сожалению. По моему мнению, он борется исключительно за себя. Как он может побороть ту изоляцию, которая сейчас. Он уже не игрок для многих стран. Кстати, для Китая он также уже не игрок. Я уверен в этом. Они все понимают, что он закончит или уважая международное право, или он пойдет на какие-то радикальные вещи, которые приведут к его изоляции. Я считаю, что он думает о двухполярности мира. Он пробует именно так разделить, потому что выйти ему из изоляции невозможно. Значит он должен сделать все, чтобы к нему кто-то присоединился. Наша задача, чтобы его изоляцию поняло и его общество, чтобы у него было давление внутри страны. Тогда есть возможность закончить войну дипломатически, - сказал Зеленский.

Детали

По его мнению, у путина есть в планах разделить Европу и другие союзы, чтобы спровоцировать вторжение в другие государства, включая НАТО, чтобы попытаться разбить единство.

"Надо не допустить этого. Украина ключ. К сожалению, мы платим своей жизнью, но пока Украина стоит, то у мира есть шанс, чтобы не началась глобальная война", - добавил Зеленский.

Напомним

Присутствие россии на втором Саммите мира будет говорить о том, что они решили, или их заставил мир закончить войну. Также рф может уже завтра начать переговоры, если они выйдут из украинских территорий.