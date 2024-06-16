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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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путин пытается разделить мир, чтобы как-то выйти из изоляции - Зеленский

путин пытается разделить мир, чтобы как-то выйти из изоляции - Зеленский

Киев  •  УНН

16 июня 2024, 18:13  •  21427 просмотра

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Зеленский считает, что путин пытается разделить мир, чтобы выйти из изоляции, поскольку сопротивление Украины предотвращает глобальную войну.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российский диктатор владимир путин находится в изоляции, и чтобы хоть как-то выйти из нее пытается разделить мир. Пока Украина стоит, то у мира есть шанс, чтобы не началась глобальная война. Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Я считаю, что путин борется исключительно за себя. Он понимает, что он изолирован. Изолирован не полностью, к сожалению, есть люди, которые балансируют до сих пор, несмотря на весь терроризм который принес, и не только в наше государство. Многие страны мира. И Африка, и Сирия. Но есть люди, которые балансируют, к сожалению. По моему мнению, он борется исключительно за себя. Как он может побороть ту изоляцию, которая сейчас. Он уже не игрок для многих стран. Кстати, для Китая он также уже не игрок. Я уверен в этом. Они все понимают, что он закончит или уважая международное право, или он пойдет на какие-то радикальные вещи, которые приведут к его изоляции. Я считаю, что он думает о двухполярности мира. Он пробует именно так разделить, потому что выйти ему из изоляции невозможно. Значит он должен сделать все, чтобы к нему кто-то присоединился. Наша задача, чтобы его изоляцию поняло и его общество, чтобы у него было давление внутри страны. Тогда есть возможность закончить войну дипломатически,

- сказал Зеленский.

Детали

По его мнению, у путина есть в планах разделить Европу и другие союзы, чтобы спровоцировать вторжение в другие государства, включая НАТО, чтобы попытаться разбить единство.

"Надо не допустить этого. Украина ключ. К сожалению, мы платим своей жизнью, но пока Украина стоит, то у мира есть шанс, чтобы не началась глобальная война", - добавил Зеленский.

Напомним

Присутствие россии на втором Саммите мира будет говорить о том, что они решили, или их заставил мир закончить войну. Также рф может уже завтра начать переговоры, если они выйдут из украинских территорий.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
natoNATO
siriyaСирия
afrikaАфрика
yevropaЕвропа
kitaiКитай
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
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