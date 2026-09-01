путін міг стати жертвою ШІ-фейків, розповідаючи про косаток, які нібито розривають білих ведмедів

російський диктатор володимир путін, який порівняв війну проти України з полюванням косаток на білих ведмедів, міг повірити у створені штучним інтелектом фейкові відео. Науково підтверджених випадків убивства білих ведмедів косатками немає, повідомляє BBC, пише УНН.

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У мережі поширюється велика кількість створених за допомогою ШІ роликів, які нібито демонструють сутички косаток із білими ведмедями. Водночас задокументованих випадків таких нападів не вдалося виявити й у публікаціях Міжнародної асоціації з дослідження та управління популяцією ведмедів.

Науковцям відомі лише непрямі харчові зв'язки між цими видами. Через танення арктичного льоду зони їхнього перебування дедалі частіше перетинаються, а білі ведмеді можуть доїдати залишки здобичі косаток.

путін пов'язав "харчовий ланцюг" із війною проти України

29 серпня під час зустрічі з учителями путін заявив, що дітям необхідно пояснювати, "в якому світі ми живемо", і навів як приклад нібито полювання косаток на білих ведмедів.

Вони (косатки - ред.) їдять цих ведмедів, як дрібноту. Вони просто накидаються зграєю і на частини їх розривають. Це все дуже цікаво. Такий харчовий ланцюг. Про це теж дітям потрібно розповідати, щоб вони розуміли, в якому світі ми живемо і чому ми проводимо спеціальну військову операцію – заявив путін.

Таким чином, приклад, яким російський диктатор вирішив пояснювати дітям війну проти України, не має підтвердження у відомих наукових спостереженнях за взаємодією косаток і білих ведмедів.

путін порівняв війну проти України з косатками, які нападають на білих ведмедів