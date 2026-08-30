путін порівняв війну проти України з косатками, які нападають на білих ведмедів
Київ • УНН
путін порівняв війну проти України із законами дикої природи та нападом косаток на білих ведмедів. Він також згадав жорстокі звичаї північних народів.
Диктатор рф володимир путін провів паралель між війною проти України та законами дикої природи, згадавши косаток, які нападають на білих ведмедів, і заявив, що про це потрібно розповідати дітям. Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на заяву путіна, пише УНН.
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Під час розмови з учителем китайської мови з бєлгородської області дмитром баланчуковим той розповів путіну про свою поїздку на Північний полюс. У відповідь російський лідер заговорив про поведінку косаток.
Вони їдять цих ведмедів, як дрібноту. Вони просто накидаються зграєю і на частини їх розривають. Це все дуже цікаво. Такий харчовий ланцюг. Про це теж дітям потрібно розповідати, щоб вони розуміли, в якому світі ми живемо і чому ми проводимо спеціальну військову операцію
путін також згадав звичаї північних народів
російський диктатор згадав твори Джека Лондона та описані в них звичаї північних народів. За його словами, старих людей нібито залишали на поталу вовкам, оскільки плем'я не могло забрати їх із собою.
Так, це жорсткувато все виглядає, але таке в них життя
Повномасштабне вторгнення рф в Україну триває з лютого 2022 року. За наведеними The Moscow Times даними Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), станом на липень 2026 року загальні втрати російської армії вбитими та тяжко пораненими, які не можуть повернутися до служби, перевищили 1,4 млн осіб.