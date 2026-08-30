путін порівняв війну проти України з косатками, які нападають на білих ведмедів

Диктатор рф володимир путін провів паралель між війною проти України та законами дикої природи, згадавши косаток, які нападають на білих ведмедів, і заявив, що про це потрібно розповідати дітям. Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на заяву путіна, пише УНН.

Під час розмови з учителем китайської мови з бєлгородської області дмитром баланчуковим той розповів путіну про свою поїздку на Північний полюс. У відповідь російський лідер заговорив про поведінку косаток.

Вони їдять цих ведмедів, як дрібноту. Вони просто накидаються зграєю і на частини їх розривають. Це все дуже цікаво. Такий харчовий ланцюг. Про це теж дітям потрібно розповідати, щоб вони розуміли, в якому світі ми живемо і чому ми проводимо спеціальну військову операцію

російський диктатор згадав твори Джека Лондона та описані в них звичаї північних народів. За його словами, старих людей нібито залишали на поталу вовкам, оскільки плем'я не могло забрати їх із собою.

Так, це жорсткувато все виглядає, але таке в них життя