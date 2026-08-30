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путін порівняв війну проти України з косатками, які нападають на білих ведмедів

Київ • УНН

 • 12291 перегляди

путін порівняв війну проти України із законами дикої природи та нападом косаток на білих ведмедів. Він також згадав жорстокі звичаї північних народів.

путін порівняв війну проти України з косатками, які нападають на білих ведмедів

Диктатор рф володимир путін провів паралель між війною проти України та законами дикої природи, згадавши косаток, які нападають на білих ведмедів, і заявив, що про це потрібно розповідати дітям. Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на заяву путіна, пише УНН.

Деталі

Під час розмови з учителем китайської мови з бєлгородської області дмитром баланчуковим той розповів путіну про свою поїздку на Північний полюс. У відповідь російський лідер заговорив про поведінку косаток.

Вони їдять цих ведмедів, як дрібноту. Вони просто накидаються зграєю і на частини їх розривають. Це все дуже цікаво. Такий харчовий ланцюг. Про це теж дітям потрібно розповідати, щоб вони розуміли, в якому світі ми живемо і чому ми проводимо спеціальну військову операцію

– заявив путін.

путін також згадав звичаї північних народів

російський диктатор згадав твори Джека Лондона та описані в них звичаї північних народів. За його словами, старих людей нібито залишали на поталу вовкам, оскільки плем'я не могло забрати їх із собою.

Так, це жорсткувато все виглядає, але таке в них життя

– додав путін.

Повномасштабне вторгнення рф в Україну триває з лютого 2022 року. За наведеними The Moscow Times даними Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), станом на липень 2026 року загальні втрати російської армії вбитими та тяжко пораненими, які не можуть повернутися до служби, перевищили 1,4 млн осіб.

Степан Гафтко

Війна в УкраїніСвіт
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