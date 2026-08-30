Путин сравнил войну против Украины с косатками, нападающими на белых медведей
Киев • УНН
Путин сравнил войну против Украины с законами дикой природы и нападением косаток на белых медведей. Он также упомянул жестокие обычаи северных народов.
Диктатор РФ Владимир Путин провёл параллель между войной против Украины и законами дикой природы, упомянув косаток, которые нападают на белых медведей, и заявил, что об этом нужно рассказывать детям. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на заявление Путина, пишет УНН.
Детали
Во время разговора с учителем китайского языка из Белгородской области Дмитрием Баланчуковым тот рассказал Путину о своей поездке на Северный полюс. В ответ российский лидер заговорил о поведении косаток.
Они едят этих медведей, как мелочь. Они просто набрасываются стаей и разрывают их на части. Это всё очень интересно. Такая пищевая цепочка. Об этом тоже нужно рассказывать детям, чтобы они понимали, в каком мире мы живём и почему мы проводим специальную военную операцию
Путин также упомянул обычаи северных народов
Российский диктатор упомянул произведения Джека Лондона и описанные в них обычаи северных народов. По его словам, старых людей якобы оставляли на растерзание волкам, поскольку племя не могло забрать их с собой.
Да, это выглядит довольно жестоко, но такова их жизнь
Полномасштабное вторжение РФ в Украину продолжается с февраля 2022 года. Согласно приведённым The Moscow Times данным Центра стратегических и международных исследований (CSIS), по состоянию на июль 2026 года общие потери российской армии убитыми и тяжело ранеными, которые не могут вернуться к службе, превысили 1,4 млн человек.