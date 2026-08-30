Путин сравнил войну против Украины с косатками, нападающими на белых медведей

Диктатор РФ Владимир Путин провёл параллель между войной против Украины и законами дикой природы, упомянув косаток, которые нападают на белых медведей, и заявил, что об этом нужно рассказывать детям. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на заявление Путина, пишет УНН.

Во время разговора с учителем китайского языка из Белгородской области Дмитрием Баланчуковым тот рассказал Путину о своей поездке на Северный полюс. В ответ российский лидер заговорил о поведении косаток.

Они едят этих медведей, как мелочь. Они просто набрасываются стаей и разрывают их на части. Это всё очень интересно. Такая пищевая цепочка. Об этом тоже нужно рассказывать детям, чтобы они понимали, в каком мире мы живём и почему мы проводим специальную военную операцию