путин мог стать жертвой ИИ-фейков, рассказывая об косатках, которые якобы разрывают белых медведей

российский диктатор владимир путин, который сравнил войну против Украины с охотой косаток на белых медведей, мог поверить в созданные искусственным интеллектом фейковые видео. Научно подтвержденных случаев убийства белых медведей косатками нет, сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

В сети распространяется большое количество созданных с помощью ИИ роликов, которые якобы демонстрируют столкновения косаток с белыми медведями. В то же время задокументированных случаев таких нападений не удалось обнаружить и в публикациях Международной ассоциации по изучению и управлению популяцией медведей.

Ученым известны лишь косвенные пищевые связи между этими видами. Из-за таяния арктических льдов зоны их обитания все чаще пересекаются, а белые медведи могут доедать остатки добычи косаток.

путин связал "пищевую цепь" с войной против Украины

29 августа во время встречи с учителями путин заявил, что детям необходимо объяснять, "в каком мире мы живем", и привел в качестве примера якобы охоту косаток на белых медведей.

Они (косатки — ред.) едят этих медведей, как мелочь. Они просто набрасываются стаей и разрывают их на части. Это все очень интересно. Такая пищевая цепь. Об этом тоже нужно рассказывать детям, чтобы они понимали, в каком мире мы живем и почему мы проводим специальную военную операцию — заявил путин.

Таким образом, пример, с помощью которого российский диктатор решил объяснять детям войну против Украины, не имеет подтверждения в известных научных наблюдениях за взаимодействием косаток и белых медведей.

Путин сравнил войну против Украины с косатками, нападающими на белых медведей