путин мог стать жертвой ИИ-фейков, рассказывая об косатках, которые якобы разрывают белых медведей

$44.550.0151.880.02
ukenru
04:51 • 5484 просмотра
Ночная атака на Киев унесла жизни 8 человек, среди 5 пострадавших — 3 детейPhoto
04:39 • 6220 просмотра
рф атаковала «Шахедами» пункт пропуска «Орловка» на границе с Румынией — его работу приостановили
04:32 • 5046 просмотра
Россия нанесла баллистический удар по железнодорожному депо в Киеве — погибли 6 работников «Укрзалізниці»
03:48 • 5320 просмотра
В Непале после наводнения в одном доме обнаружили 24 тела, среди погибших — ребёнок
00:56 • 11062 просмотра
Моди во время встречи призвал Путина прекратить войну против Украины «ради человечества»
31 августа, 23:55 • 10671 просмотра
В Минфине рф «забыли» об Украине, рассказывая о встрече G20, хотя США заявили об обсуждении плана Трампа
31 августа, 23:41 • 10887 просмотра
путин стремится "стереть Киев" и наращивает наступательный потенциал России — The Telegraph
31 августа, 23:30 • 10404 просмотра
Россия атакует Киев баллистическими и крылатыми ракетами, среди пострадавших есть детиVideo
31 августа, 21:06 • 11534 просмотра
В Кремле назвали «информационными утками» сообщения о предложении встречи Трампа, Зеленского и Путина
31 августа, 20:52 • 11376 просмотра
Россия нанесла массированный удар по Одессе, повреждена инфраструктураVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
2.7м/с
53%
750мм
Популярные новости
Ариана Гранде объяснила, почему хромала на сцене во время концерта31 августа, 23:07 • 7570 просмотра
Звезда «Друзей» Лиза Кудроу назвала просьбу фанатов, которую категорически отказывается выполнятьPhoto00:07 • 4950 просмотра
РФ массированно атаковала Киевскую область ракетами и дронами — 3 человека погибли, среди пострадавших ребёнок — ОВА01:03 • 11232 просмотра
Присяжные признали Дуэйна Дэвиса виновным в убийстве Тупака Шакура спустя 30 лет после гибели рэпераPhoto01:05 • 4364 просмотра
День знаний — начало нового учебного годаPhoto05:00 • 3074 просмотра
публикации
День знаний — начало нового учебного годаPhoto05:00 • 3264 просмотра
После тревоги или обстрелов не стоит начинать утро в школе с контрольной — в МОН подготовили рекомендации для педагогов31 августа, 18:14 • 18417 просмотра
Новолуние в сентябре: когда наступит новолуние, приметы и популярные ритуалы31 августа, 12:48 • 34688 просмотра
Реабилитация и поддержка ребёнка в первые годы жизни: какие услуги можно получить бесплатноPhoto31 августа, 12:27 • 37995 просмотра
Пять человек обратились в Минздрав с жалобами на частную клинику Odrex
Эксклюзив
31 августа, 09:11 • 36139 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джо Байден
Нарендра Моди
Махатма Ганди
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Иран
Борисполь
Реклама
УНН Lite
Присяжные признали Дуэйна Дэвиса виновным в убийстве Тупака Шакура спустя 30 лет после гибели рэпераPhoto01:05 • 4528 просмотра
Звезда «Друзей» Лиза Кудроу назвала просьбу фанатов, которую категорически отказывается выполнятьPhoto00:07 • 5126 просмотра
Ариана Гранде объяснила, почему хромала на сцене во время концерта31 августа, 23:07 • 7722 просмотра
Долли Партон похоронили рядом с мужем на частной церемонии в Нэшвилле31 августа, 00:06 • 33836 просмотра
Билли Айлиш провела свадебную церемонию своего брата Финнеаса в КалифорнииPhoto30 августа, 22:06 • 33796 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Золото
Су-25
Микоян МиГ-29
Сухой Су-24

путин мог стать жертвой ИИ-фейков, рассказывая об косатках, которые якобы разрывают белых медведей

Киев • УНН

 • 2144 просмотра

путин сравнил войну против Украины с охотой косаток на белых медведей. Научных подтверждений таких нападений нет.

путин мог стать жертвой ИИ-фейков, рассказывая об косатках, которые якобы разрывают белых медведей

российский диктатор владимир путин, который сравнил войну против Украины с охотой косаток на белых медведей, мог поверить в созданные искусственным интеллектом фейковые видео. Научно подтвержденных случаев убийства белых медведей косатками нет, сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

В сети распространяется большое количество созданных с помощью ИИ роликов, которые якобы демонстрируют столкновения косаток с белыми медведями. В то же время задокументированных случаев таких нападений не удалось обнаружить и в публикациях Международной ассоциации по изучению и управлению популяцией медведей.

Ученым известны лишь косвенные пищевые связи между этими видами. Из-за таяния арктических льдов зоны их обитания все чаще пересекаются, а белые медведи могут доедать остатки добычи косаток.

путин связал "пищевую цепь" с войной против Украины

29 августа во время встречи с учителями путин заявил, что детям необходимо объяснять, "в каком мире мы живем", и привел в качестве примера якобы охоту косаток на белых медведей.

Они (косатки — ред.) едят этих медведей, как мелочь. Они просто набрасываются стаей и разрывают их на части. Это все очень интересно. Такая пищевая цепь. Об этом тоже нужно рассказывать детям, чтобы они понимали, в каком мире мы живем и почему мы проводим специальную военную операцию

— заявил путин.

Таким образом, пример, с помощью которого российский диктатор решил объяснять детям войну против Украины, не имеет подтверждения в известных научных наблюдениях за взаимодействием косаток и белых медведей.

Путин сравнил войну против Украины с косатками, нападающими на белых медведей30.08.26, 05:16 • 28112 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
ИИ (искусственный интеллект)
российская пропаганда
Война в Украине
Владимир Путин
Украина