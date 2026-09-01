путин мог стать жертвой ИИ-фейков, рассказывая об косатках, которые якобы разрывают белых медведей
Киев • УНН
путин сравнил войну против Украины с охотой косаток на белых медведей. Научных подтверждений таких нападений нет.
российский диктатор владимир путин, который сравнил войну против Украины с охотой косаток на белых медведей, мог поверить в созданные искусственным интеллектом фейковые видео. Научно подтвержденных случаев убийства белых медведей косатками нет, сообщает BBC, пишет УНН.
Детали
В сети распространяется большое количество созданных с помощью ИИ роликов, которые якобы демонстрируют столкновения косаток с белыми медведями. В то же время задокументированных случаев таких нападений не удалось обнаружить и в публикациях Международной ассоциации по изучению и управлению популяцией медведей.
Ученым известны лишь косвенные пищевые связи между этими видами. Из-за таяния арктических льдов зоны их обитания все чаще пересекаются, а белые медведи могут доедать остатки добычи косаток.
путин связал "пищевую цепь" с войной против Украины
29 августа во время встречи с учителями путин заявил, что детям необходимо объяснять, "в каком мире мы живем", и привел в качестве примера якобы охоту косаток на белых медведей.
Они (косатки — ред.) едят этих медведей, как мелочь. Они просто набрасываются стаей и разрывают их на части. Это все очень интересно. Такая пищевая цепь. Об этом тоже нужно рассказывать детям, чтобы они понимали, в каком мире мы живем и почему мы проводим специальную военную операцию
Таким образом, пример, с помощью которого российский диктатор решил объяснять детям войну против Украины, не имеет подтверждения в известных научных наблюдениях за взаимодействием косаток и белых медведей.
Путин сравнил войну против Украины с косатками, нападающими на белых медведей30.08.26, 05:16 • 28112 просмотров