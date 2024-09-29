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путін має боятися використовувати ядерну зброю - Зеленський

путін має боятися використовувати ядерну зброю - Зеленський

Київ • УНН

 • 46529 перегляди

Президент України вважає, що Путін любить своє життя і тому має боятися застосувати ядерну зброю.

Президент Володимир Зеленський вважає, що російський диктатор володимир путін має боятися використовувати ядерну зброю та пояснив чому. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Fox News, передає кореспондент УНН.

"Ніхто не знає, що в нього в голові. Він може використати ядерну зброю проти будь-якої країни, в будь-який час або ні. Я не впевнений, що він це зробить. Я ділюся з вами тим, що думаю, але я не путін, дякувати Богу", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що він не може знати точно, тому що путін не завжди адекватний.

"Тому що будь-яка адекватна людина не може просто отак прийти в Україну і зробити те, що він зробив. Я думаю, він любить своє життя, спосіб життя й те, як він керує життям інших. Це я можу сказати точно. І саме тому, я думаю, що він має боятися використовувати ядерну зброю", - вважає Зеленський.

росіяни хочуть атакувати 3 наші АЕС, у нас є інформація - Зеленський24.09.24, 22:50 • 30523 перегляди

Доповнення

Днями путін погрожував ядерною зброєю за удари ракетами та дронами по рф. Він заявив, що росія прагне змінити ядерну доктрину, зокрема розширити перелік умов застосування ядерної зброї.

Речник Єврокомісії із питань зовнішньої політики Петер Стано прокоментував чергові ядерні погрози російського президента володимира путіна, вказавши, що це лише продовження дуже безвідповідальної та неприйнятної поведінки і що позиція ЄС залишається незмінною.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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