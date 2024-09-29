путин должен бояться использовать ядерное оружие - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что российский диктатор Владимир Путин должен бояться использовать ядерное оружие и объяснил почему. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News, передает корреспондент УНН.

«Никто не знает, что у него в голове. Он может использовать ядерное оружие против любой страны, в любое время или нет. Я не уверен, что он это сделает. Я делюсь с вами тем, что думаю, но я не путин, слава Богу», - сказал Зеленский.

Президент отметил, что он не может знать точно, потому что Путин не всегда адекватен.

«Потому что любой адекватный человек не может просто так прийти в Украину и сделать то, что он сделал. Я думаю, он любит свою жизнь, образ жизни и то, как он управляет жизнью других. Это я могу сказать точно. И именно поэтому, я думаю, что он должен бояться использовать ядерное оружие», - считает Зеленский.

россияне хотят атаковать 3 наши АЭС, у нас есть информация - Зеленский

Дополнение

На днях путин угрожал ядерным оружием за удары ракетами и дронами по рф. Он заявил, что россия стремится изменить ядерную доктрину, в частности расширить перечень условий применения ядерного оружия.

Представитель Еврокомиссии по вопросам внешней политики Петер Стано прокомментировал очередные ядерные угрозы российского президента Владимира Путина, указав, что это лишь продолжение очень безответственного и неприемлемого поведения и что позиция ЕС остается неизменной.