путін хоче співпрацювати з виробником "Байрактарів"

За словами Ердогана, країна-агресор росія та Об'єднані Арабські Емірати хочуть працювати з компанією Baykar.

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"путін сказав мені, що хоче співпрацювати з компанією Baykar. Він запропонував побудувати завод у росії, як це зробили в ОАЕ", - сказав він.

Доповнення

Генеральний директор компанії Baykar Халук Байрактар у інтерв'ю CNN заявив, що компанія ніколи не постачатиме росії свої безпілотники.

Дрони турецького виробництва перебувають на озброєнні ВМС ЗСУ з 2021 року. Після повномасштабного вторгнення рф в Україну росіяни неодноразово обурювалися військовою співпрацею Києва та Анкари. ЗМІ зокрема стало відомо, що путін навіть вдався до шантажу Ердогана продовженням заборони на польоти до Туреччини (введену через коронавірус), якщо Анкара не відмовиться від продажу безпілотників Bayraktar і підтримки України.