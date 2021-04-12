Лавров вирішив "застерегти" Туреччину від військової співпраці з Україною

Цитата

“Я відразу скажу, що ми всім відповідальним країнам, з якими спілкуємося, — Туреччина одна з них — настійно рекомендуємо проаналізувати ситуацію, вічні войовничі заяви київського режиму і застерігаємо їх від того, щоб вони підживлювали ці мілітаристські настрої”, — заявив російський міністр.

Він знову повторив тезу державної пропаганди РФ, що в 2014 році, після нібито “державного перевороту”, київська влада “рівно під впливом такого роду заохочень” здійснила нібито “агресію проти власного народу”. “Тому, коли зараз представники адміністрації (Президента України Володимира) Зеленського заявляють, що Київ нічого не планує на Донбасі, тому що Київ не може воювати з власним народом, — це неправда”, — вирішив заявити глава російського МЗС.

Довідка

У 2019 році Україна закупила і провела випробування турецьких безпілотників Bayraktar TB2, які планується оснащувати високоточними авіабомбами MAM-L турецької компанії Roketsan. Генеральний директор держкомпанії “Укрспецекспорт” Вадим Ноздря в жовтні 2020 року заявив про зацікавленість Києва в спільному виробництві Bayraktar TB2 в Україні і про те, що українська армія планує закупити 48 таких апаратів спільного виробництва, яке планується налагодити на верфі “Океан” у Миколаєві.

Також про безпілотники Bayraktar йшлося і під час недавнього візиту Президента України до Туреччини. Зокрема міністри оборони України і Турецької Республіки Андрій Таран і Хулусі Акар обговорили напрямки співпраці. Йшлося про корвет, БПЛА Bayraktar, боєприпаси, проекти в авіаційній галузі та перспективи членства України в НАТО.