Корвет, БпЛА “Bayraktar” та перспективи членства України в НАТО: про що Таран говорив із міністром оборони Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Міністри оборони України та Турецької Республіки Андрій Таран та Хулусі Акар обговорили напрями співробітництва. Йшлося про корвет, БпЛА “Bayraktar”, боєприпаси, проєкти в авіаційній галузі та перспективи членства України в НАТО, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби Міноборони.
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Міністр оборони України поінформував главу та членів турецької делегації про розвиток безпекової ситуації на тимчасово окупованих територіях та довкола нашої держави. Андрій Таран звернув увагу на провокації окупаційних військ Російської Федерації, регулярні спроби зриву всеосяжного, стійкого та безстрокового перемир’я, а також перекидання Росією підрозділів із озброєнням та військовою технікою до державного кордону України.
Під час зустрічі сторони обговорили питання розвитку воєнно-політичного діалогу між Україною і Турецькою Республікою, зокрема в рамках Стратегічної ради високого рівня, а також у новоствореному форматі “Квадрига”. Варто зазначити, що останній започатковано у грудні минулого року, а його діяльність спрямована на посилення взаємодії двох держав у процесі забезпечення міжнародного миру та безпеки, зокрема в регіоні Чорного моря.
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“Задля забезпечення миру та стабільності у Чорноморському регіоні, продовження тісної співпраці наших держав надзвичайно важливе. Ми щиро вдячні за надання Туреччиною, як державою-членом НАТО, політико-дипломатичної підтримки євроатлантичних прагнень України, а також внесок у набуття Збройними Силами України стандартів північноатлантичного Альянсу”, — зазначив Андрій Таран.
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Очільники оборонних відомств двох держав окремо обговорили питання розвитку двосторонніх відносин у сфері військово-технічного співробітництва. Під час розмови детально торкнулися ходу реалізації контрактів, підписаних у грудні минулого року, щодо будівництва кораблів класу “корвет”, постачання безпілотних авіаційних комплексів “Bayraktar” та боєприпасів, а також можливостей з розвитку подальших проєктів, зокрема в авіаційній галузі.
Хулусі Акар підтвердив цілковиту підтримку його державою суверенітету та територіальної цілісності України, а також наміри Турецької Республіки продовжувати тісну співпрацю з нашою державою. Очільник турецького оборонного відомства наголосив на зацікавленості у розвитку більш тісного співробітництва між Україною та НАТО та набутті нашою державою повноправного членства в Альянсі у майбутньому.
Міністри оборони Турецької Республіки та України відмітили значний прогрес у розвитку двосторонніх відносин в оборонній сфері та домовилися про подальше їх поглиблення. Наприкінці зустрічі Андрій Таран підтвердив запрошення Міністру національної оборони Турецької Республіки Хулусі Акару взяти участь урочистостях з нагоди святкування 30-ї річниці Дня незалежності України.
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський у суботу, 10 квітня, перебуває з робочим візитом у Туреччині.