путин хочет сотрудничать с производителем "Байракторов"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. российский диктатор владимир путин хочет сотрудничать с турецкой компанией Baykar, которая является производителем беспилотников "Байрактар". Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время заседания исполнительного комитета "Партии справедливости и развития", пишет УНН со ссылкой на CNN Türk.
По словам Эрдогана, страна-агрессор россия и Объединенные Арабские Эмираты хотят работать с компанией Baykar.
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"путин сказал мне, что хочет сотрудничать с компанией Baykar. Он предложил построить завод в россии, как это сделали в ОАЭ", - сказал он.
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Генеральный директор компании Baykar Халук Байрактар в интервью CNN заявил, что компания никогда не будет поставлять россии свои беспилотники.
Дроны турецкого производства находятся на вооружении ВМС ВСУ с 2021 года. После полномасштабного вторжения рф в Украину россияне неоднократно возмущались военным сотрудничеством Киева и Анкары. СМИ в частности стало известно, что путин даже прибег к шантажу Эрдогана продолжением запрета на полеты в Турцию (введенный из-за коронавируса), если Анкара не откажется от продажи беспилотников Bayraktar и поддержки Украины.