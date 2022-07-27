путин хочет сотрудничать с производителем "Байракторов"

По словам Эрдогана, страна-агрессор россия и Объединенные Арабские Эмираты хотят работать с компанией Baykar.

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"путин сказал мне, что хочет сотрудничать с компанией Baykar. Он предложил построить завод в россии, как это сделали в ОАЭ", - сказал он.

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Генеральный директор компании Baykar Халук Байрактар ​​в интервью CNN заявил, что компания никогда не будет поставлять россии свои беспилотники.

Дроны турецкого производства находятся на вооружении ВМС ВСУ с 2021 года. После полномасштабного вторжения рф в Украину россияне неоднократно возмущались военным сотрудничеством Киева и Анкары. СМИ в частности стало известно, что путин даже прибег к шантажу Эрдогана продолжением запрета на полеты в Турцию (введенный из-за коронавируса), если Анкара не откажется от продажи беспилотников Bayraktar и поддержки Украины.