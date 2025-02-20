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путін хоче отримати максимум поблажок від США – Інститут вивчення війни

Київ • УНН

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кремль формує переговорну команду відповідно до складу американської делегації для отримання максимальних поступок. рф прагне відновити доступ до заморожених резервів та дипломатичних місій в США.

кремлівський диктатор володимир путін намагається оптимізувати російську делегацію на переговорах (зі США – ред.), щоб отримати максимум поступок від Сполучених Штатів. Про це у своєму аналітичному зведенні повідомляє Інститут вивчення війни ISW, передає УНН.

Деталі

Аналітики ISW із посиланням на повідомлення пишуть, що путін намагається оптимізувати російську делегацію на переговорах. Робить він це для того, щоб його команда представників була найбільш ефективною з конкретними особами, яких США обирають для своєї переговорної делегації. "Ймовірно, намагаючись отримати максимум поступок від Сполучених Штатів", - припускають дослідники Інституту. 

Речник кремля дмитро пєсков заявив, що путін призначить переговірника для переговорів зі Сполученими Штатами після того, як Сполучені Штати призначать свого переговірника.

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За даними Інституту вивчення війни, російське видання Meduza повідомило посиланням на джерело, близьке до кремля, що Сполучені Штати першими обрали свою делегацію для двосторонніх переговорів у Саудівській Аравії, після чого росія спробувала "підібрати відповідних" колег для кожного з обраних американських чиновників.

The Moscow Times повідомила з посиланням на дипломатичне джерело, знайоме з ходом російсько-американської зустрічі 18 лютого, що кремль прагне відновити доступ до заморожених резервів Центрального банку росії в США на суму близько 6 мільярдів доларів

- звітує ISW.

Джерело стверджувало, що російська делегація на переговорах у Саудівській Аравії наполягала на тому, щоб Сполучені Штати погодилися на те, що обидві країни повністю відновлять роботу своїх дипломатичних місій, а також на поверненні російського дипломатичного майна в США, яке раніше було конфісковане американською владою за звинуваченнями у його використанні в розвідувальних цілях.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати і росія домовилися відновити "функціональність (своїх – ред.) відповідних місій у Вашингтоні та москві".

Схоже, кремль намагається підштовхнути Сполучені Штати до прийняття економічних і дипломатичних умов, які не пов'язані з війною в Україні, можливо, в обмін на поступки України і Заходу, які пов'язані з війною. Прийняття Сполученими Штатами цих економічних і дипломатичних умов – без вимоги будь-яких російських поступок щодо України натомість – дасть Сполученим Штатам важелі впливу, необхідні для досягнення заявленої президентом США Дональдом Трампом мети – досягнення тривалого і міцного миру, який принесе користь Сполученим Штатам і Україні

- йдеться у дописі Інституту.

Рубіо і радник з національної безпеки Майкл Волтц 18 лютого підтвердили, що позиція президента США Дональда Трампа про те, що війна в Україні має завершитися "справедливим, довготривалим, стійким і прийнятним для всіх залучених сторін", залишається незмінною.

Пізніше Рубіо зазначив, що поступки "повинні бути зроблені всіма сторонами" для того, щоб покласти край війні.

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Він підкреслив, що війна може закінчитися лише тоді, коли "всі, хто бере участь у війні" – до яких чітко зарахував Україну, росію та партнерів США в Європі – будуть "згодні" і приймуть угоду про завершення війни.

Відповідаючи на запитання про свою оцінку бажання росії досягти миру після переговорів у Саудівській Аравії, Рубіо заявив, що росія, схоже, готова "розпочати серйозний процес для визначення" механізму припинення війни, але результат буде залежати від готовності кожної сторони у війні "погодитися з певними речами".

Ключові висновки ISW за 19 лютого:

  • путін, за повідомленнями, намагається оптимізувати російську делегацію на переговорах, щоб вона була найбільш ефективною з конкретними особами, яких Сполучені Штати обирають для своєї делегації на переговорах, ймовірно, намагаючись отримати від США максимальні поступки.
    • Державний секретар США Марко Рубіо та радник з питань національної безпеки Майкл Волтц 18 лютого підтвердили, що позиція президента США Дональда Трампа про те, що війна в Україні має завершитися "справедливим, довготривалим, стійким і прийнятним для всіх залучених сторін способом", залишається незмінною.
      • Президент України Володимир Зеленський 19 лютого повторив, що Україна потребує або членства в НАТО, або сильних військових і безпекових гарантій для досягнення стійкого миру.
        • Спеціальний представник США з питань росії та України Кіт Келлог прибув до Києва 19 лютого з першим офіційним візитом в Україну.
          • Українські війська продовжують завдавати ударів з безпілотників по російських енергетичних об'єктах, що постачають електроенергію для російських військових.
            • Українські війська просунулися біля Вовчанська і Торецька, а російські – біля Борової, Сіверська, Покровська, Курахового і Великої Новосілки.
              • За повідомленнями, російські суб'єкти федерації припиняють набір іноземців, які не володіють російською мовою, на службу в армію рф.

                Нагадаємо

                Дональд Трамп заявив про ймовірну зустріч з путіним цього місяця для обговорення війни в Україні. Держсекретар Рубіо підтвердив, що конкретна дата саміту ще не встановлена.

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