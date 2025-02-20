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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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путин хочет получить максимум поблажек от США - Институт изучения войны

Киев  •  УНН

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кремль формирует переговорную команду в соответствии с составом американской делегации для получения максимальных уступок. рф стремится восстановить доступ к замороженным резервам и дипломатическим миссиям в США.

кремлевский диктатор владимир путин пытается оптимизировать российскую делегацию на переговорах (с США - ред.), чтобы получить максимум уступок от Соединенных Штатов. Об этом в своей аналитической сводке сообщает Институт изучения войны ISW, передает УНН.

Детали

Аналитики ISW со ссылкой на сообщение пишут, что путин пытается оптимизировать российскую делегацию на переговорах. Делает он это для того, чтобы его команда представителей была наиболее эффективной с конкретными лицами, которых США выбирают для своей переговорной делегации. "Вероятно, пытаясь получить максимум уступок от Соединенных Штатов", - предполагают исследователи Института. 

Представитель кремля дмитрий песков заявил, что путин назначит переговорщика для переговоров с Соединенными Штатами после того, как Соединенные Штаты назначат своего переговорщика.

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По данным Института изучения войны, российское издание Meduza сообщило ссылкой на источник, близкий к кремлю, что Соединенные Штаты первыми выбрали свою делегацию для двусторонних переговоров в Саудовской Аравии, после чего россия попыталась "подобрать подходящих" коллег для каждого из выбранных американских чиновников.

The Moscow Times сообщила со ссылкой на дипломатический источник, знакомый с ходом российско-американской встречи 18 февраля, что кремль стремится восстановить доступ к замороженным резервам Центрального банка россии в США на сумму около 6 миллиардов долларов

- отчитывается ISW.

Источник утверждал, что российская делегация на переговорах в Саудовской Аравии настаивала на том, чтобы Соединенные Штаты согласились на то, что обе страны полностью возобновят работу своих дипломатических миссий, а также на возвращении российского дипломатического имущества в США, которое ранее было конфисковано американскими властями по обвинениям в его использовании в разведывательных целях.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты и россия договорились восстановить "функциональность (своих - ред.) соответствующих миссий в Вашингтоне и москве".

Похоже, кремль пытается подтолкнуть Соединенные Штаты к принятию экономических и дипломатических условий, не связанных с войной в Украине, возможно, в обмен на уступки Украины и Запада, связанные с войной. Принятие Соединёнными Штатами этих экономических и дипломатических условий - без требования каких-либо российских уступок в отношении Украины взамен - даст Соединённым Штатам рычаги влияния, необходимые для достижения заявленной президентом США Дональдом Трампом цели - достижения длительного и прочного мира, который принесёт пользу Соединённым Штатам и Украине

- говорится в заметке Института.

Рубио и советник по национальной безопасности Майкл Волтц 18 февраля подтвердили, что позиция президента США Дональда Трампа о том, что война в Украине должна завершиться "справедливым, долговременным, устойчивым и приемлемым для всех вовлеченных сторон", остается неизменной.

Позже Рубио отметил, что уступки "должны быть сделаны всеми сторонами" для того, чтобы положить конец войне.

Рубио провел консультации с ЕС после переговоров с Лавровым: что беспокоит Европу19.02.25, 06:31 • 30797 просмотров

Он подчеркнул, что война может закончиться только тогда, когда "все, кто участвует в войне" - к которым четко причислил Украину, россию и партнеров США в Европе - будут "согласны" и примут соглашение о завершении войны.

Отвечая на вопрос о своей оценке желания россии достичь мира после переговоров в Саудовской Аравии, Рубио заявил, что россия, похоже, готова "начать серьезный процесс для определения" механизма прекращения войны, но результат будет зависеть от готовности каждой стороны в войне "согласиться с определенными вещами".

Ключевые выводы ISW за 19 февраля:

  • путин, по сообщениям, пытается оптимизировать российскую делегацию на переговорах, чтобы она была наиболее эффективной с конкретными лицами, которых Соединенные Штаты выбирают для своей делегации на переговорах, вероятно, пытаясь получить от США максимальные уступки.
    • Государственный секретарь США Марко Рубио и советник по вопросам национальной безопасности Майкл Волтц 18 февраля подтвердили, что позиция президента США Дональда Трампа о том, что война в Украине должна завершиться "справедливым, долговременным, устойчивым и приемлемым для всех вовлеченных сторон способом", остается неизменной.
      • Президент Украины Владимир Зеленский 19 февраля повторил, что Украина нуждается либо в членстве в НАТО, либо в сильных военных гарантиях и гарантиях безопасности для достижения устойчивого мира.
        • Специальный представитель США по вопросам россии и Украины Кит Келлог прибыл в Киев 19 февраля с первым официальным визитом в Украину.
          • Украинские войска продолжают наносить удары с беспилотников по российским энергетическим объектам, поставляющим электроэнергию для российских военных.
            • Украинские войска продвинулись возле Волчанска и Торецка, а российские - возле Боровой, Северска, Покровска, Курахово и Большой Новоселки.
              • По сообщениям, российские субъекты федерации прекращают набор иностранцев, не владеющих русским языком, на службу в армию рф.

                Напомним

                Дональд Трамп заявил о вероятной встрече с путиным в этом месяце для обсуждения войны в Украине. Госсекретарь Рубио подтвердил, что конкретная дата саммита еще не установлена.

                Разведка США заявила, что путин не заинтересован "в настоящей мирной сделке"18.02.25, 22:50 • 29479 просмотров

                Вита Зеленецкая

                Вита Зеленецкая

                Войнаполитика

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