Пуски з авіації у рф могли бути імітаційні, але ворог вдарив на Запорізькому напрямку - ПС ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Ворожі стратегічні бомбардувальники Ту-22м3 сьогодні у рф могли проводити імітаційні пуски, але в цей же час ворог застосував на Запорізькому напрямку тактичну авіацію та реактивну артилерію, повідомили у понеділок у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.
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"Дальні бомбардувальники Ту-22м3, які вилітали з аеродрому Моздок (Північний Кавказ), імовірно, проводили тренувальні польоти з імітаційними пусками крилатих ракет", - повідомили у ПС ЗСУ у Telegram.
При цьому, як вказано, "у цей же час на Запорізькому напрямку працювала ворожа тактична авіація, реактивна артилерія (можливо С-300)".
Інформація уточнюється.
Доповнення
У Повітряних силах 19 червня попередили про виліт стратегічної авіації у рф. Також, за даними відомства, імовірність пусків крилатих ракет Х-22 з акваторії Азовського моря зберігалась висока.
Згодом Повітряні сили повідомили про ворожі пуски ракет.