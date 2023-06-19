У Повітряних силах попередили про виліт стратегічної авіації у рф
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Повітряні сили України попереджають про виліт чотирьох ворожих стратегічних бомбардувальників Ту-22м3. Можливі пуски ракет на Півдні та Сході. Про це ПС України повідомили на своїй сторінці у Telegram, пише УНН.
Цитата
"Увага! Виліт 4-х Ту-22м3. Можливі пуски ракет на Півдні та Сході", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Також у Повітряних силах закликали не ігнорувати сигнал повітряні тривоги. Переглянути карту актуальних тривог можна тут.