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В Воздушных силах предупредили о вылете стратегической авиации в рф

Киев • УНН

 • 688215 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Воздушные силы Украины предупреждают о вылете четырех вражеских стратегических бомбардировщиков Ту-22м3. Возможны пуски ракет на Юге и Востоке. Об этом ВС Украины сообщили на своей странице в Telegram, пишет УНН.

В Воздушных силах предупредили о вылете стратегической авиации в рф

Цитата

"Внимание! Вылет 4-х Ту-22м3. Возможны пуски ракет на Юге и Востоке", - говорится в сообщении.

Дополнение

Также в Воздушных силах призвали не игнорировать сигнал воздушные тревоги. Посмотреть карту актуальных воздушных тревог можно здесь.

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