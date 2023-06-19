В Воздушных силах предупредили о вылете стратегической авиации в рф
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Воздушные силы Украины предупреждают о вылете четырех вражеских стратегических бомбардировщиков Ту-22м3. Возможны пуски ракет на Юге и Востоке. Об этом ВС Украины сообщили на своей странице в Telegram, пишет УНН.
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"Внимание! Вылет 4-х Ту-22м3. Возможны пуски ракет на Юге и Востоке", - говорится в сообщении.
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Также в Воздушных силах призвали не игнорировать сигнал воздушные тревоги. Посмотреть карту актуальных воздушных тревог можно здесь.