В Воздушных силах предупредили о вылете стратегической авиации в рф

Цитата

"Внимание! Вылет 4-х Ту-22м3. Возможны пуски ракет на Юге и Востоке", - говорится в сообщении.

Дополнение

Также в Воздушных силах призвали не игнорировать сигнал воздушные тревоги. Посмотреть карту актуальных воздушных тревог можно здесь.