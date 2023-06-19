Пуски из авиации у рф могли быть имитационные, но враг ударил на Запорожском направлении - ВС ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Вражеские стратегические бомбардировщики Ту-22м3 сегодня в рф могли проводить имитационные пуски, но в это же время враг применил на Запорожском направлении тактическую авиацию и реактивную артиллерию, сообщили в понедельник в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.
Детали
"Дальние бомбардировщики Ту-22м3, которые вылетали с аэродрома Моздок (Северный Кавказ), вероятно, проводили тренировочные полеты с имитационными пусками крылатых ракет", - сообщили в ВС ВСУ в Telegram.
При этом, как указано, "в это же время на Запорожском направлении работала вражеская тактическая авиация, реактивная артиллерия (возможно С-300)".
Информация уточняется.
Дополнение
В Воздушных силах 19 июня предупредили о вылете стратегической авиации в рф. Также, по данным ведомства, вероятность пусков крылатых ракет Х-22 из акватории Азовского моря сохранялась высокая.
Впоследствии Воздушные силы сообщили о вражеских пусках ракет.