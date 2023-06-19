Повітряні сили повідомили про пуски ворожих ракет
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Повітряні сили ЗСУ України повідомили про пуски ракет, передає УНН.
Цитата
"Пуски ракет!", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Як раніше повідомляли ПС ЗСУ, продовжується активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Імовірні повторні пуски керованих авіабомб (керованих авіаційних ракет). За даними відомства, імовірність пусків крилатих ракет Х-22 з акваторії Азовського моря зберігалась висока.
Також у Повітряних силах закликали не ігнорувати сигнал повітряні тривоги. Переглянути карту актуальних тривог можна тут.