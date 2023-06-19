Воздушные силы сообщили о пусках вражеских ракет

Цитата

"Пуски ракет!", - говорится в сообщении.

Дополнение

Как ранее сообщали ВС ВСУ, продолжается активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении. Вероятны повторные пуски управляемых авиабомб (управляемых авиационных ракет). По данным ведомства, вероятность пусков крылатых ракет Х-22 из акватории Азовского моря сохранялась высокая.

Также в Воздушных силах призвали не игнорировать сигнал воздушной тревоги. Посмотреть карту актуальных тревог можно здесь.