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ПУМБ скерував 7 мільйонів грн на порятунок постраждалих Херсонщини

ПУМБ скерував 7 мільйонів грн на порятунок постраждалих Херсонщини

Київ • УНН

 • 1200238 перегляди

КИЇВ. 18 серпня. УНН. Руйнування дамби Каховської ГЕС – найбільший злочин екоциду на українській землі та черговий теракт проти всієї цивілізації. Одразу після руйнування дамби ПУМБ надав 7 млн грн на потреби Херсонщини.

Для допомоги постраждалим українцям на ці кошти були закуплені: 10 насосних станцій, бус для вантажів Peugeot Boxer, Mitsubishi Outlander з причепним пристроєм для буксирування, човен з причепом для його транспортування, апарати для очистки та просушування приміщень, інструменти та засоби для прибирання, антигрибкові засоби і проти комарів, продуктові набори, набори засобів гігієни і комплекти для сну. Для постраждалих тварин придбаний сухий і вологий корм, засоби від паразитів, експрестести для виявлення небезпечних інфекційних хвороб. Також на фінансову допомогу банку будується притулок для безхатніх постраждалих від війни тварин у Запоріжжі. Партнери банку у наданні допомоги постраждалим – громадські організації та фонди «Госпітальєри», UAnimals, «Захист - об'єднання волонтерів», «Одеса та одесити».

Сергій Черненко, Голова Правління ПУМБ, прокоментував: «Ми завжди у вирі подій, якими живе наша країна, українці і бізнес. Тому оперативно відреагували на екологічну катастрофу і виділили кошти на допомогу постраждалим: 5 мільйонів на порятунок людей і 2 мільйони на тварин. Крім гуманітарної підтримки регіону, ми підставили плече нашим бізнес-клієнтам Херсонщини – скасували для них плату за щомісячне обслуговування по серпень, для користувачів еквайрингових послуг відмінили щомісячну комісію за користування POS-терміналами на три місяці. Разом ми все здолаємо».

Олександр Сивирин, керівник БФ «Госпітальєри», наголосив: «Гуманітарна місія Госпітальєрів на півдні України почалася задовго до підриву Каховської ГЕС. Волонтери Госпітальєрів за підтримки ПУМБ продовжують свою роботу на Херсонщині всі ці місяці. Це Херсон, Новотимофіївка, Дар’ївка, Микильське, Токарівка, Снігурівка та інші території, де вода відступила, але саме з наслідками затоплення місцеві мешканці наразі мають найбільше проблем. Отримані від банку кошти були витрачені на закупку обладнання, яке полегшує роботу з наслідками трагедії. Це і осушувачі, апарати високого тиску, помпа для відкачування води, сокири, антигрибкова хімія тощо. Щоб добиратися до важкодоступних місць, придбали човен та причеп. Ми взяли за правило заїжджати в населені пункти, що знаходяться біля лінії бойового зіткнення. Саме вони залишаються поза увагою більшості волонтерських місій».

Валентина Тарковська, директорка з партнерств та фандрейзингу UAnimals, підкреслила: «У Запоріжжі в притулку "Кицькин дім" живе близько 600 котів у різних помешканнях. Це врятовані тварини з Херсонщини, Маріуполя, Бердянська та інших окупованих місць та лінії фронту. Тварини отримують ветеринарну допомогу, лікування, перетримку чи прихисток. Разом із банком ПУМБ ми вже переказали понад 1,2 мільйона гривень допомоги на будівництво для "Кицькиного дому". Ми плануємо побудувати окремий двоповерховий притулок для котів із комфортними умовами, на які вони заслуговують. Дякуємо нашим партнерам за потужну підтримку та можливість рятувати життя тварин!»

Завдяки фінансовій підтримці ПУМБ допомогу вже отримали близько 400 тварин і 5000 людей. Закуплене обладнання та засоби продовжують використовуватись на постраждалих від екологічної катастрофи територіях.

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