ПУМБ направил 7 миллионов гривен на спасение пострадавших Херсонщины

Для помощи пострадавшим украинцам на эти средства были закуплены: 10 насосных станций, бус для грузов Peugeot Boxer, Mitsubishi Outlander с прицепным устройством для буксировки, лодка с прицепом для его транспортировки, аппараты для очистки и просушки помещений, инструменты и средства для уборки и против комаров, продуктовые наборы, наборы гигиенических средств и комплекты для сна. Для пострадавших животных приобретен сухой и влажный корм, средства от паразитов, экспресстесты для выявления опасных инфекционных заболеваний. Также на финансовую помощь банку строится приют для бездомных пострадавших от войны животных в Запорожье. Партнеры банка в оказании помощи пострадавшим – общественные организации и фонды «Госпитальеры», UAnimals, «Защита – объединение волонтеров», «Одесса и одесситы».

Сергей Черненко, Председатель Правления ПУМБ, прокомментировал: «Мы всегда в потоке событий, которыми живет наша страна, украинцы и бизнес. Поэтому оперативно отреагировали на экологическую катастрофу и выделили средства в помощь пострадавшим: 5 миллионов на спасение людей и 2 миллиона на животных. Помимо гуманитарной поддержки региона, мы подставили плечо нашим бизнес-клиентам Херсона – отменили для них плату за ежемесячное обслуживание по август, для пользователей эквайринговых услуг отменили ежемесячную комиссию за пользование POS-терминалами на три месяца. Вместе мы все осилим».

Александр Сивирин, руководитель БФ Госпитальеры, подчеркнул: «Гуманитарная миссия Госпитальеров на юге Украины началась задолго до подрыва Каховской ГЭС. Волонтеры Госпитальеров при поддержке ПУМБ продолжают свою работу в Херсонской области все эти месяцы. Это Херсон, Новотимофеевка, Дарьевка, Никольское, Токаревка, Снигиревка и другие территории, где вода отступила, но именно с последствиями затопления у местных жителей сейчас больше проблем. Полученные от банка средства были потрачены на закупку оборудования, облегчающего работу с последствиями трагедии. Это и осушители, аппараты высокого давления, помпа для откачки воды, топоры, антигрибковая химия и т.д. Чтобы добраться до труднодоступных мест, приобрели лодку и прицеп. Мы приняли правило заезжать в населенные пункты, находящиеся у линии боевого столкновения. Именно они остаются без внимания большинства волонтерских миссий».

Валентина Тарковская, директор по партнерствам и фандрейзингу UAnimals, подчеркнула: «В Запорожье в приюте "Кицькин дім" живет около 600 кошек в разных помещениях. Это спасенные животные из Херсона, Мариуполя, Бердянска и других оккупированных мест, с линии фронта. Животные получают ветеринарную помощь, лечение, передержку или убежище. Вместе с банком ПУМБ мы уже перевели более 1,2 миллиона гривен помощи на строительство для "Кицькиного дому". Мы планируем построить отдельный двухэтажный приют для кошек с комфортными условиями, которых они заслуживают. Благодарим наших партнеров за мощную поддержку и возможность спасать жизнь животных!»

Благодаря финансовой поддержке ПУМБ помощь уже получили около 400 животных и 5000 людей. Закупленное оборудование и средства продолжают использоваться на пострадавших от экологической катастрофы территориях.